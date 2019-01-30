Erdoğan’dan uyarı: Telefonlarınızı kapatmayın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de mülki idare amirleriyle buluştu. Toplantıda konuşan Erdoğan,”Mülki idare amirlerimizin özlük hakları sorunlarını çok yakında neticeye kavuşturacağız.” dedi.

Fazıl Say konserine katılmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Erdoğan, “Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği Sayın Fazıl Say’ın konserine iştirak ettik. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. Ancak malum kesimler konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren linç kampanyası başlattılar.” diye konuştu.

Mülki idare amirlerine vatandaşla 24 saat iletişim halinde olmaları gerektiğini aktaran Erdoğan şu uyarıda bulundu: Bizim yönetim anlayışımızın temelinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesi vardır. Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Kaymakam 8 saat mesai yok öyle bir şey. Kaymakam vatandaşıyla yatar, vatandaşıyla kalkar. Telefonumuz kapalı olmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın. Aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Aynı şey valilerimiz, emniyet müdürlerimiz için geçerli. Aksi takdirde bu ülke yönetilmez.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Mülki idare amirlerimizin özlük hakları sorunlarını çok yakında neticeye kavuşturacağız. Kaymakamların diğer idari personelle arasındaki özlük haklarıyla ilgili makası halledeceğiz. Türkiye son 16 yılda sadece ekonomide, yatırımlarda değil, Cumhuriyet ile cumhurun kaynaşmasında da önemli mesafeler kat etti. Cumhuriyet’in elitlerin değil cumhurun olması çok sevindirici bir olaydır. Millet iradesine sahip çıktığı için 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçakların girişimini püskürttü.

‘Sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var’

Ülkemizde sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim devlet ile vatandaş arasındaki uçurumun kapanmasından rahatsız. Bu kesim cumhur ile cumhuriyetin barışmasını kendi çıkarlarına yönelik büyük bir tepki olarak algılıyor. Ülkemizde sosyal gerilimleri düşürecek çabalar bunları çok öfkelendiriyor. Öyle ki bu kesimler kendi ipotekleri altında olduğunu düşündükleri resim, müzik, edebiyat gibi alanlarda söz söylemesini kabullenemiyor. Bunlara göre sanat sadece kendilerinin onay verdiği kalıplara onay verdikleri zaman sanattır. Aynı nobran tavır, resim, mimari, şiir için de geçerlidir.

‘Fazıl Say konseri için linç kampanyası başlattılar’

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizin yetiştirdiği Sayın Fazıl Say’ın konserine iştirak ettik. Bu konserde gerçekten güzel bir müzik ziyafetini yaşadık. Ancak malum kesimler konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren linç kampanyası başlattılar. Oysa bizim gelenekli sanatlarımızla modern sanatlara verdiğimiz değer ortadadır. Sanatçılar arasında ayrım yapmadığımız gibi sanat türleri arasında ayrım yapmadık. Bu toprakların yetiştirdiği tüm değerleri bağrımıza bastık.

‘AKM’nin yerine yeni temeli önümüzdeki günlerde atacağız’

Taksim’deki ömrünü tamamlamış AKM binası yerine çok daha modern eserin temelini önümüzdeki hafta atacağız. Niye yapmadılar, yapamazlar, çünkü onların böyle bir derdi yok. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz’de içinde 5 milyon cilt kitabın yer alacağı muhteşem bir eseri ülkemize kazandırıyoruz. Daha dün sinema sektörünün temsilcileri, son düzenlemelere teşekkür için bizi ziyaret ettiler. Bugün Türk dizileri 156 ülkeye ihraç ediliyor. 350 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Türk dizileri ABD’den sonra ikinci sıraya yerleşti. Eski Türkiye güzellemesi yapanlar ne bu başarıları ne bizim verdiğimiz desteği biliyor.

Sakın telefonunuz kapalı olmasın

Bizim yönetim anlayışımızın temelinde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesi vardır. Sizlerden günün 24 saati, haftanın 7 günü milletimizle iç içe olmanızı istiyorum. Kaymakam 8 saat mesai yok öyle bir şey. Kaymakam vatandaşıyla yatar, vatandaşıyla kalkar. Telefonumuz kapalı olmaz. Sakın telefonunuz kapalı olmasın. Aradığı zaman sizi ilgili ilgisiz herkes bulabilecek. Aynı şey valilerimiz, emniyet müdürlerimiz için geçerli. Aksi takdirde bu ülke yönetilmez. Sizler bir yandan devletin itibarını en yüksekte tutarken, halkın memnuniyeti en üst düzeyde tuttuğunuzda başarıyı yakalayabilirsiniz.