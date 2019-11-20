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Son dakika… Erdoğan zehir yasasına ‘dur’ dedi

CHP’nin ‘Namus meselesi’ olarak nitelediği 13 termik santrale 2,5 yıl daha baca filtresi takmadan faaliyete devam kararına, Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Erdoğan, baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi ve gerekirse sanrallerin kapatılması için son dakika talimatı verdi.

Deniz AYHAN
13:25 -
Haberler Gündem
Son dakika… Erdoğan zehir yasasına ‘dur’ dedi

Zehir saçan 13 termik santrale 2,5 yıl daha baca filtresi takmadan faaliyete devam kararı tartışmalara yol açarken son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu.

Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlaka yapılması, aksi takdirde ceza verilmesi ve gerekirse kapatılmasını istedi.

Erdoğan partisinin MYK toplantısında “Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu da bizzat takip edeceğim” dedi.

FOTO:İHA

Toplantıda Erdoğan’ın kirli hava yayan bacalara ilişkin gösterilen bir fotoğraf üzerine, santral yöneticilerini aradığı ve filtre takmalarını istediği de belirtildi.

“MADDE ÇEKİLECEK Mİ GÖRECEĞİZ…”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “CHP olarak bugüne kadar 13 termik santral filtre takmazsa kapatılsın, ek süre verilmesin dedik. Bu santrallerin kapatılmasının enerji açığına yol açmayacağını da ispat ettik. Şimdi Cumhurbaşkanının da bizimle aynı düşünceyi paylaşması sevindirici. Zaten Zonguldak Çatalağzı'nın durumunu gören herşeyi anlar. Şimdi AKP'nin yasa teklifindeki 2,5 yıl ek süre öngören ve ülkeyi gaz odasına çevirecek o maddenin geri çekilmesini ve bu konuda bizim girişimlerimize destek olunmasını bekliyoruz'' dedi.

ZEHİR SAÇAN 13 SANTRAL

Termik santraller         Kapasite (MW)                     Sahibi
Afşin-Elbistan A           1.355                           Çelikler Holding
Seyitömer                      600                            Çelikler Holding
Tunçbilek                       365                           Çelikler Holding
Orhaneli                        210                            Çelikler Holding
Afşin-Elbistan B          1.440                           EÜAŞ (Kamu)
18 Mart Çan                  320                             EÜAŞ (Kamu)
Çayırhan                        620                            Ciner Enerji
Kangal                           457                            Konya Şeker
Soma                             990                            Konya Şeker
Kemerköy                     630                            Limak-İçtaş
Yeniköy                        420                            Limak-İçtaş
Çatalağzı                     300                            Bereket Enerji
Yatağan                       630                            Bereket Enerji

Son güncelleme: 13:31 20.11.2019
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