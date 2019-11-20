Son dakika… Erdoğan zehir yasasına ‘dur’ dedi

Zehir saçan 13 termik santrale 2,5 yıl daha baca filtresi takmadan faaliyete devam kararı tartışmalara yol açarken son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu.

Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlaka yapılması, aksi takdirde ceza verilmesi ve gerekirse kapatılmasını istedi.

Erdoğan partisinin MYK toplantısında “Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu da bizzat takip edeceğim” dedi.

Toplantıda Erdoğan’ın kirli hava yayan bacalara ilişkin gösterilen bir fotoğraf üzerine, santral yöneticilerini aradığı ve filtre takmalarını istediği de belirtildi.

“MADDE ÇEKİLECEK Mİ GÖRECEĞİZ…”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “CHP olarak bugüne kadar 13 termik santral filtre takmazsa kapatılsın, ek süre verilmesin dedik. Bu santrallerin kapatılmasının enerji açığına yol açmayacağını da ispat ettik. Şimdi Cumhurbaşkanının da bizimle aynı düşünceyi paylaşması sevindirici. Zaten Zonguldak Çatalağzı'nın durumunu gören herşeyi anlar. Şimdi AKP'nin yasa teklifindeki 2,5 yıl ek süre öngören ve ülkeyi gaz odasına çevirecek o maddenin geri çekilmesini ve bu konuda bizim girişimlerimize destek olunmasını bekliyoruz'' dedi.

ZEHİR SAÇAN 13 SANTRAL



Termik santraller Kapasite (MW) Sahibi

Afşin-Elbistan A 1.355 Çelikler Holding

Seyitömer 600 Çelikler Holding

Tunçbilek 365 Çelikler Holding

Orhaneli 210 Çelikler Holding

Afşin-Elbistan B 1.440 EÜAŞ (Kamu)

18 Mart Çan 320 EÜAŞ (Kamu)

Çayırhan 620 Ciner Enerji

Kangal 457 Konya Şeker

Soma 990 Konya Şeker

Kemerköy 630 Limak-İçtaş

Yeniköy 420 Limak-İçtaş

Çatalağzı 300 Bereket Enerji

Yatağan 630 Bereket Enerji