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Erdoğan’dan yerli ve milli halı ‘tanıtımı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Arkadaşlar bu halı yeni. Hereke... 108 metrekare, yerli ve milli" diyerek Cumhurbaşkanlığının tören salonuna yeni serilen halıyı tanıttı.

14:04 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Ekvator Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma’yı makamında kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Fanny de Lourdes Puma Puma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Puma’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

FOTO:İHA

“108 METREKARE YERLİ VE MİLLİ”

Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiğinde gazetecilere, “Arkadaşlar bu halı yeni. Hereke… 108 metrekare, yerli ve milli” diyerek tören salonuna yeni serilen halıyı gösterdi.

Ankara Cumhurbaşkanı
Son güncelleme: 14:08 22.11.2019
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