Eren Erdem’den ’31 Mart’ mesajı

CHP’nin tutuklu PM üyesi Eren Erdem, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Silivri’den mesaj yolladı.
Erdem’in mesajlar şöyle;
“1-) Tamamen keyfi olarak, sadece siyasi saiklerle tutulduğum ve 8 ay tecrit altında tutulduğum Silivri'de, CHP Parti Meclisi Üyesi olarak tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Türkiye'ye bahar geldi!
2-) Bu baharın mimarı olan herkese, @ekrem_imamoglu, @mansuryavas06, @tuncsoyer, @ZeydanKaralar01, @BocekMuhittin ve kazanan tüm başkanlarıma, parti yönetimimize tebrik ve teşekkür sunarım.
3-) Türkiye'de demokrasi kazandı. Kimse kaybetmedi. Bu bir demokrasi zaferidir. Kimse düşmanımız değildir. İntikamcı davranmamalıyız, tek gaye heryeri CHP belediyeciliği refahına kavuşturmak olmalıdır, olacaktır.”
4-) Türkiye artık demokratik reform dönemine girdi. Türkiye 17 yıldır ilk kez “güçlü muhalefet” ile denetlenen bir siyasi iktidar tarafından yönetilecek. Artık keyfiyet bitti, liyakat dönemi başlayacak!
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