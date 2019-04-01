Eren Erdem’den ’31 Mart’ mesajı

CHP’nin tutuklu PM üyesi Eren Erdem, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Silivri’den mesaj yolladı.

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Erdem’in mesajlar şöyle;

“1-) Tamamen keyfi olarak, sadece siyasi saiklerle tutulduğum ve 8 ay tecrit altında tutulduğum Silivri'de, CHP Parti Meclisi Üyesi olarak tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Türkiye'ye bahar geldi!

2-) Bu baharın mimarı olan herkese, @ekrem_imamoglu, @mansuryavas06, @tuncsoyer, @ZeydanKaralar01, @BocekMuhittin ve kazanan tüm başkanlarıma, parti yönetimimize tebrik ve teşekkür sunarım.

3-) Türkiye'de demokrasi kazandı. Kimse kaybetmedi. Bu bir demokrasi zaferidir. Kimse düşmanımız değildir. İntikamcı davranmamalıyız, tek gaye heryeri CHP belediyeciliği refahına kavuşturmak olmalıdır, olacaktır.”

4-) Türkiye artık demokratik reform dönemine girdi. Türkiye 17 yıldır ilk kez “güçlü muhalefet” ile denetlenen bir siyasi iktidar tarafından yönetilecek. Artık keyfiyet bitti, liyakat dönemi başlayacak!