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Eski Yarbay Alkan FETÖ’den beraat etti

Eski Yarbay Mehmet Alkan hakkında FETÖ'den açılan davada beraat etti.

16:52 -
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Eski Yarbay Alkan FETÖ’den beraat etti

Odatv’de yer alan habere göre savcı, şehit kardeşinin cenaze töreninde sarf ettiği sözler yüzünden ordudan ihraç edilen Mehmet Alkan hakkında ‘FETÖ üyeliği davası açtı. Savcı Alkan hakkında 15 yıla kadar hapis isteminde bulundu. Alkan için bugün karar verildi ve eski Albay FETÖ davasından beraat etti.

Alkan’ın davasındaki gizli tanık, daha önce “Cemaatçi olduğunu biliyorum” dediği Yarbay Mehmet Alkan için ‘somut bilgim yok, kanaatimi söyledim’ açıklamasını yapmıştı.

Alkan ise, hakkındaki davayı ‘zorlama bir kumpas’ ifadeleriyle nitelendirilmişti.

Son güncelleme: android-time 16:56 17.06.2019
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