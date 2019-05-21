FETÖ’nün bilişim yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde mahrem hizmetler / bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde bulunan 92 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

İHA