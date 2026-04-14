Daha önce cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan, halen AKP Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, 9 bin 990 nüfuslu Yozgat’ın Çekerek ilçesine bazı yatırımlar yapılmasını sağladı. Bunların arasında 174 dönümlük millet bahçesi de bulunuyor. Aynı alana yaptırılan modern binayı da 2022 yılında “Bilim Merkezi” olarak açtı. TÜBİTAK araç-gereçleri aldı. İlçedeki öğrencilerin yanı sıra köylerde öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin de bu merkeze getirilip çalışma yapmalarının yolu açıldı.

Geçim zorluğu çeken Çekerek köylerinden de insanlar davet edilip, “Size devletimiz bilim merkezi açtı” denildi. Jüpiter ve Satürn’ü teleskopla gözlemek öğrencilerin de, vatandaşların da başta hoşuna gitti ama daha fazla bir şey yapılamadı. Haftada bir üniversiteden gelen hocalar oluyordu, onlar da gelmez oldu. Bütün araç-gereçler de Çekerek’ten götürüldü. Modern binadaki bilim merkezinde sadece güvenlik görevlisi kaldı. İşte AKP’li önceki dönem belediye başkanı ile MHP’li Belediye Başkanı Üzeyir İnce arasında müthiş bir atışma başladı.

AKP’Lİ ESKİ BAŞKAN ATEŞLEDİ

Çekerek’in önceki dönem AKP’li Belediye Başkanı Eyüp Çakır, kendi döneminde açılan Bilim Merkezi’nin kapatılmasında MHP’li Belediye Başkanı Üzeyir İnce’yi suçladı. Eski Başkan şu açıklamayı yaptı:

“Tarih yazacak sizleri ve bu millet affetmeyecek hiçbirinizi. Çekerek Bilim Merkezi’ni kapatıp talan edilmesine müsaade edenlere, göz yumup takiyyecilik yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Bu dünyada her türlü fırıldak çevirerek yaşayabilirsiniz ama unutmayın ki mahkeme-i kübra var. O çetin günde hesap vereceksiniz.

Memleketimin gencecik dimağlarını, hazırı harap ederek bin bir emeklerle yapılan hizmetlerden mahrum bıraktığınız her şeyden sorgulanacaksınız. Yeni bir şeyler yapmanızı zaten beklemiyorduk; en azından yapılana sahip çıkmayı becerseydiniz. Kütüphaneyi kapatıp düğün salonuna çeviren zihniyetten ne beklenebilirdi ki?”

HER ŞEYİ ORTAYA DÖKTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde Fuat Oktay’ın yaptırdığı 174 dönümlük millet bahçesi de belediyenin başına dert oldu. Buranın bakımını belediye başkanı 5 işçiyle nasıl yapsın? Artık olduğu kadarıyla...

Millet bahçesi içinde yer alan üzerinde “Çekerek Bilim Merkezi” yazılı binanın bugünkü hali yürek yakıyor. Her yer kırılmış, dökülmüş. AKP’li eski belediye başkanının açıklaması, yapılan yorumlar şimdiki başkan MHP’li Üzeyir İnce’yi fena kızdırdı. O, eleştirilerin niçin yapıldığını anlatırken, küçük bir ilçede siyasetin nasıl işlediğini MHP’li Üzeyir şöyle ortaya koydu:

HALKI HAİNLİKLE SUÇLAYANLAR

“Halkın gücünün üstünde hiçbir gücün olmadığını, çeyrek asırlık siyasi hayatımda bizzat müşahede etmiş biriyim. Demokrasiye inanan, demokrasinin gücünü bilen biri olarak; eski Başkan Eyüp Çakır’ı öncelikle Çekerek halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Her fırsatta Çekerek halkının iradesine saygısızlık yapan, Çekerek halkını hainlik ile suçlayan, Çekerekli hemşerilerimizi ‘satılık’ diye aşağılayan bu söylem sahiplerini esefle kınıyorum.

Sosyal medyada paylaşımına konu olan Bilim Merkezi; hükümet tarafından programa alınmış, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçirilmiş, işletilmesi Bozok Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bozok Üniversitesi ile TÜBİTAK arasında çıkan mevzuat sorunu nedeniyle üniversite işletmekten vazgeçmiştir. Bunun üzerine TÜBİTAK kapatma kararı alarak içerisindeki bilimsel materyalleri götürme kararı almıştır. Ancak gerek Çekerek Kaymakamlığı gerekse Çekerek Belediyesi olarak işletme devrini talep etmemize rağmen bu talebimiz kabul edilmemiştir.

İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALIYOR

Bunun üzerine yaklaşık 6 ay önce Bilim Merkezi kapatılmıştır. Yeni bir durum gibi maksatlı olarak gündeme getirilmesi manidardır. Kapatılması ve atıl kalması ile gerek belediyemizin gerekse şahsımın hiçbir alakası olmamasına rağmen; sosyal medyadan asılsız, mesnetsiz paylaşımlar yaparak, yorumlar yaparak şahsımı hedef alan ve itibarsızlaştırmaya çalışan kişi ve kişiler hakkında yasal işlem başlattım.

Hak ve hukuktan bahsedenler; sizlerin de tek tek yolsuzluklarınızı, hukuksuz taleplerinizi belgeleri ile birlikte açıklayacağım. Mahkemede hesap vereceksiniz. Mahkeme-i kübradan bahsetmişsiniz. Soruyorum size; Hangi Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile özel kalem müdürlüğü kadrosundan memur olarak müşavirlik kadrosuna atandınız? İşe gitmeden aldığınız maaş ne olacak?

Seçim döneminde dağıttığınız isminize özel kolonyaların, hurmaların, eşarpların faturasını nereden ödediniz? (Faturaların hepsi Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi.) Devamı gelecek. Sana ve senin gibilere bundan sonra sizin anladığınız dilden cevap vereceğim.

HUKUKSUZ TALEPLERİNİ AÇIKLAYACAĞIM

Hakaret ve iftira içerikli yorum yapanlar; sizlerle de mahkemede hesaplaşacağız. Belediyenin arazisini işgal etmiş, bu nedenle dava açmışız; o da dürüstlük abidesi kesilmiş. Aynı şekilde sondaj kuyusuna zarar vermiş, cebri icra kanalı ile belediyenin zararını tahsil etmişiz; o da hak, hukuk ve ahlaktan bahsediyor. Olumsuz yorum yapanlar; hepinizin hukuksuz, haksız taleplerini bundan sonra tek tek, ispatlı ve delilli şekilde kamuoyu ile paylaşacağım.”

Araştırdığımda şunu öğrendim, önceki AKP’li Belediye Başkanı, Ankara’nın bir ilçesinin özel kalemi olarak gösterilip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yatay geçişle memur olmuş. MHP’li başkan da müşavir kadrosundaki eski başkanın, işe gitmeden maaş aldığını öne sürüyor.

ESKİ BAŞKAN: YEMEDİM, YEDİRMEDİM

Eski Başkan Eyüp Çakır, yaptığı hizmetlere şimdiki başkanın sahip çıkmamasından yakınıyor. Millet bahçesi içinde yaptırılan kütüphanenin, düğün salonuna çevrildiğini örnek verdi. Bilim Merkezi’nin kapatılmasından büyük üzüntü duyduğunu anlatan Çakır, “Duygularımı paylaştım. Haksız isteklere hep karşı çıktım. Yemedim, yedirmedim. Ankara’da kirada oturuyorum. Benim gibi bazı eski başkanlarla birlikte proje üretiyoruz” dedi.