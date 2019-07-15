Fırat’ın doğusuna operasyon mu yapılacak? Beton duvarlar kaldırıldı iddiası

Suriye sınırındaki geçiş ihlallerini engellemek amacıyla sınıra dizilen beton duvarların Şanlıurfa-Akçakese bölümünün kaldırıldığı iddia edildi. PKK’nın elinde bulunan Tel Abyad’ın karşısında bulunan askeri birliklerin beton duvarları kaldırarak hareket kabiliyetini yükselteceği yorumları yapıldı.
İddianın ardından bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı gözlenirken Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK hedeflerine bir operasyon yapılması ihtimali gündeme geldi.
KİLİS SINIRINA TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ
Türkiye’nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. AJANSLAR