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Fırat’ın doğusuna operasyon mu yapılacak? Beton duvarlar kaldırıldı iddiası

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yapılan askeri sevkiyatlar devam ederken bölge kaynakları TSK'nın sınır boyunca uzanan beton duvarlardan bazılarını kaldırdığı iddia edildi. Duvarların kaldırılması iddiası Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütü PKK'ya bir operasyon düzenlenmesi ihtimalini akla getirdi.

Sozcu.com.tr
23:15 -
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Fırat’ın doğusuna operasyon mu yapılacak? Beton duvarlar kaldırıldı iddiası

Suriye sınırındaki geçiş ihlallerini engellemek amacıyla sınıra dizilen beton duvarların Şanlıurfa-Akçakese bölümünün kaldırıldığı iddia edildi. PKK’nın elinde bulunan Tel Abyad’ın karşısında bulunan askeri birliklerin beton duvarları kaldırarak hareket kabiliyetini yükselteceği yorumları yapıldı.

İddianın ardından bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı gözlenirken Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK hedeflerine bir operasyon yapılması ihtimali gündeme geldi.

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KİLİS SINIRINA TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

Türkiye’nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 23:27 15.07.2019
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