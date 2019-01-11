Boya fabrikasında yangın! İşçiler alevlerin arasında kaldı

Saat 16.30 sıralarında Sanayi Mahallesi’nde bulunan boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Boya bidonları da art arda patladı.
2 İŞÇİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Çalışanların kendilerini can havliyle dışarı attığı yangında 2 işçi alevlerin arasında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, ağır yaralanan işçiler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Fabrikaya sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya yönelik müdahalesini sürdürüyor. DHA
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