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Boya fabrikasında yangın! İşçiler alevlerin arasında kaldı

Gaziantep'te, boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için müdahale ettiği yangında 2 işçi ağır yaralandı.

android-time 17:50
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Gaziantep'te, boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için müdahale ettiği yangında 2 işçi ağır yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Sanayi Mahallesi’nde bulunan boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

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Boya bidonları da art arda patladı.

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2 İŞÇİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Çalışanların kendilerini can havliyle dışarı attığı yangında 2 işçi alevlerin arasında kalarak yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, ağır yaralanan işçiler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Fabrikaya sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya yönelik müdahalesini sürdürüyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:1711.01.2019
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