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Gaziler de artık erken emekli olamayacak

Terörle mücadelede yaralanarak gazi olanlardan, çalışabilir durumda bulunanlar, yapılan yasal değişiklik sonucu artık erken emekli olamıyor.

Deniz AYHAN
06:30 -
Haberler Gündem
Gaziler de artık erken emekli olamayacak

Gaziler, askerlik ya da gazilik öncesi sigorta giriş primleri silinince bu haklarını da kaybetti.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi “Gazilerin emeklilik durumları 60'lı yaşlara kadar uzadı. Uğraşmadığınız bir gazilerimiz kalmıştı, ayıptır, bu yanlıştan dönün” dedi. Çelebi TBMM'de yaptığı açıklamada, gazilerin emekliliklerinin, ne kadar uzuv kaybı olursa olsun, mecburi olarak 60'lı yaşlara kaldığını belirterek şunları söyledi: “Her malul gazi, aynı zamanda engelli bir vatandaşımız olduğundan, engelli oranlarına göre devletimizin özürlü vatandaşlara sağladığı erken emeklilik hakkından yararlanıyordu. Ancak torba kanun ile yasada değişiklik yapılınca gazilerimizin askerlik ya da gazilik öncesi sigorta giriş ve primleri silindi.”

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Son güncelleme: 06:15 17.10.2019
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