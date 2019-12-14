Gelecek Partisi’nin ilk belediye başkanı Halil Kulak: Başka belediye başkanları da var

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun partisinin ismi ve kurucular kurulu listesi dün Ankara Bilkent Otel’de düzenlenen tanıtım toplantısıyla açıklandı.

İsmi ‘Gelecek Partisi’ olan Davutoğlu’nun partisinde Kurucular Kurulu’nda Karaman’a bağlı Sarıveliler ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Halil Kulak’ın da yer alması dikkat çekti

31 Mart yerel seçimlerinde Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde bağımsız belediye başkanı seçilen ve dün itibariyle Gelecek Partisi saflarına katılan Halil Kulak Sözcü’ye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEN BİR ÇOK AK PARTİLİ RAHATSIZ OLDU”

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte toplumsal sıkıntıların baş gösterdiğini savunan Halil Kulak şunları söyledi:

*Ben uzunca bir süre AK Parti’ye gönül vermiş bir AK Parti üyesiydim. Ancak Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra halkın bir çok istek ve taleplerine kulaklar kapatıldı. Bundan ben dahil AK Parti’nin içerisinde yer alan birçok isim rahatsızlık duydular.

*Sayın Davutoğlu’nun Türkiye’yi içine düştüğü bu olumsuz havadan kurtarmak için yeni bir hareket başlattığını duyduğum an hiç tereddüt etmeden kendisinin yanında yer almak istedim. Bunun için de AK Parti’den istifa ettim.

“TÜRKİYE’DE BİR KORKU İKLİMİ VAR”

Belediye başkanı seçildiği Sarıveliler ilçesinde Ahmet Davutoğlu’nun partisinde yer almasına bölge halkının büyük bir çoğunluğunun destek verdiğini belirten Halil Kulak sözlerini şöyle sürdürdü:

*Sayın Davutoğlu’nun partisnie geçtikten sonra belediye başkanlığını yaptığım Sarıveliler ilçemizde halkımızın da büyük bir çoğunluğu aldığımızın kararın arkasında duruyor. Karşı çıkanlar da elbette olacaktır.

*Ama şuan da Türkiye’de bir korku iklimi var. Herkes ‘konuşursam başıma bir şey gelir’ endişesi taşıyor. Bu yüzden gelen bazı tepkilerin nedeni de bu korku olabilir.

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“BAZI MEVCUT BELEDİYE BAŞKANLARI DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR”

Davutoğlu’nun yeni partisine başka belediye başkanlarının da katılacağını ileri süren Halil Kulak şöyle konuştu;

*Ben partimizin ilk belediye başkanıyım ama önümüzdeki süreçlerde belediyemize mevcut belediye başkanları da katılacak. Sayın Davutoğlu ile görüşen partiye katılmak istediğini belirten bazı belediye başkanları ve bürokratlar var. Partimizin teşkilatlanma süreciyle birlikte her şey daha da netlik kazanır.

HALİL KULAK KİMDİR ?

1972 yılında Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde doğan Halil Kulak ilk ve orta öğrenimini Sarıveliler’de bitirdi. Liseyi Konya Gazi lisesi ve Çumra Cumhuriyet lisesinde okuyarak 1988 yılında mezun oldu.

1989-1990 yılları arasında Sarıveliler’de ortak bir kırtasiye dükkanı açarak bir yıl süreyle işletmecilik yaptı.

1990-1992 yılları arsında Mersin ve Konya ilinde 2 yıl Radyoloji okuyarak mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında İstanbul’da özel bir şirket bünyesinde Kapalıçarşı ve Tahtakale ‘de döviz bürosu işletmeciliği yaptı. 1995 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Konya ili Çumra Devlet hastanesinde Radyoloji teknikeri olarak göreve başladı.

Daha sonra Konya Numune, İçeri Çumra Devlet Hastanesi Adana Numune Hastanesi ve son olarak Alanya Devlet Hastanesi 12 yıl görev yaptı. Halil Kulak, 31 Mart 2019’da bağımsız aday olarak girdiği seçimde Karaman Sarıveliler Belediye Başkanı koltuğuna oturdu.