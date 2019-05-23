Halıyla sardıkları iş adamını kaçırıp şantaj yaptılar

19 Mayıs’ta meydana gelen olayda iddiaya göre; A.K., C.K. ve İ.K., birlikte iş yapma vaadi ile ortak iş adamları B.K. ve K.B.’yi dolandırmak istedi. Kişilerin tavırlarından şüphelenerek bu talebi reddeden B.K., Mezitli’deki evinde darp edilip, ağzı bantlandıktan sonra bir halıya sarılarak bindirildiği minibüs ile başka bir eve götürüldü. Zanlıların bir bahane ile buluştuğu B.K.’nin ortağı K.B. de bir müddet sonra bu eve getirildi. Şüpheliler burada iş adamlarının çıplak fotoğraflarını çekerek 2, 5 milyon TL getirmelerini söyleyip, serbest bıraktı.

Polise giderek şikayetçi olan B.K ile K.B.’nin ihbarı ile başlatılan soruşturma kapsamında İ.K., A.K. ve C.K. belirlenen adreste gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, koli bandı ve ipler ile B.K.’ye ait kredi kartları ve cüzdan ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulanmak üzere götürüldükleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)