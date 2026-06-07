Geleneksel Astrolojide iyiciller olarak tanımlanan Jüpiter ve Venüs’ün kavuşumunu deneyimlediğimiz günlerdeyiz. Tam kavuşum 9 Haziran’da gerçekleşecek. Buna uğurlu kavuşum denir ve genel olarak olumlu etkilerinin görülmesi beklenir. KIRAN-I SADEYN Osmanlı Astrolojisinde bu iki iyicilin kavuşumuna Kıran-ı sa’deyn: İki uğurlunun kavuşumu denilir. Müneccimler, böylesi uğurlu kavuşum dönemlerini önemli iş ve girişimler açısından tavsiye ederlermiş. Eskiler kavuşumları elementine ve burcuna göre değerlendirmiş. Kavuşum su elementinden Yengeç burcunda gerçekleşecek. KAVUŞUM SU ELEMENTİNDE Sadullah el-Ankaravi’ye göre bu kavuşum su burçlarında olursa: “Vezirler, alimler, halkın ileri gelenleri, kadınlar ve hizmet sektöründekiler güçlü konuma gelir, sular ve yağmurlar çoğalır, bedenler sağlam ve kuvvetli olur, deniz yolculukları iyileşir ve kolaylaşır. Eğer bu kavuşum Balık’ta olursa hayırlı ve faydalı işler için toplantılar yapılmasına, kadınların durumunun hoş olmasına, dua meclislerine icabet edilmesine ve devlet büyüklerinin evliliğe meyletmesine işaret eder. Eğer Akrep’te olursa kötü iş yapanlar tövbe eder, hapiste olanlar kurtulur. Eğer Yengeç’te olursa vezirler en iyi durumda olur, avam ve yolculuk yapan kişilerin hali iyi olur.” (Gezegenlerin Kavuşumu, Öner Döşer, Astroloji Okulu Yayınları, Aralık 2020, sayfa 128-129). Sadullah efendi kavuşumun Yengeç burcunda olması halinde nasıl gelişmeler bekleyebileceğimiz hakkında da bilgi veriyor. KAVUŞUM YENGEÇ BURCUNDA Yengeç burcunda olursa “Soylu kişilerin ve devlet büyüklerinin mutlu olmasına, hizmetlilerin sevineceği haller yaşanmasına, nimetlerin bollaşmasına, kadınlarda ve bazı ünlü kişilerde eğlence ve neşenin artmasına, vezirlerin, alimlerin ve hakimlerin mutlu olmasına, hastaların şifa bulmasına ve yağmurlar yağmasına işarettir.” (Gezegenlerin Kavuşumu, Öner Döşer, Astroloji Okulu Yayınları, Aralık 2020, sayfa 129). Sadullah Efendi tarafından bahsedilen bu konular ve dahası hakkında biraz bilgi vermek isabet olacak sanırım. Çünkü 9 Haziran değerlendirebilecek güzel bir tarih olarak önümüzde duruyor. 9 HAZİRANI KULLANIN! Hepsini bir araya getirirsek, 9 Haziran ve civarındaki günlerde neler yapmamızın hayırlı olacağı konusunda daha fazla fikir sahibi olabiliriz. Geçtiğimiz haftaki yazımızda da belirttiğimiz gibi, bu uğurlu kavuşumun Yengeç burcunda gerçekleşecek olması ev, aile, yerleşimle ilgili konularda güzel gelişmelere işaret edebilir. Yuva kurmak, evlilik adımı atmak, ailevi konularda adımlar atmak, taşınmak, gayrimenkul almak, ev eşyaları almak, evi dekore etmek, deniz kenarı yerlere seyahat etmek, deniz yolculuğu yapmak, beslenme veya besleme ile ilgili girişimler yapmak, örneğin hayvanları beslemek, korumak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, konu komşuyla iyi ilişkileri geliştirmek, küsleri barıştırmak, doğada kurumuş ve suya ihtiyacı olan bitkileri sulayarak hayatta kalmalarını ve gelişmelerini sağlamak, ulusal ve milli konularda güzel işler yapmak açısından çok güzel bir fırsat sunuyor. Değerlendirebiliriz! BATI UFKUNA BAKIN! Bu sıralar, Güneş battıktan sonra batı ufkuna bakarsanız, yıldıza benzeyen ama aslında gezegenler olan üç tane ışık görebilirsiniz. Merkür, Venüs ve Jüpiter, gün batımından hemen sonraki saatlerde bir müddet için batı ufkunda sıralı bir şekilde görülebiliyor olacak. Bunlardan Merkür daha kısa bir müddet gökyüzünde parlayacak. Venüs ve Jüpiter ise daha uzun bir müddet karanlık gökyüzünü aydınlatacak. Güneş Sistemi’ndeki en parlak iki gezegen olan Venüs ve Jüpiter, yılların en iyi gün batımı kavuşumlarından biri için yakınlaşmaya devam ediyor ve 8-9 Haziran tarihlerinde en yakın konumda olacaklar. Bu tarihlerde, akşam saatlerinde batı ufkuna dönerek içimizden güzel niyetlerimizi geçirebiliriz. Kendimiz ve başkaları için güzel dileklerde bulunabiliriz. Tabii gezegenlerin vesile olduğunu, asıl onları yaratandan dilediğimizi unutmayalım! HANGİ BÖLGELER? İyicil Jüpiter-Venüs kavuşumunun olumlu etkileri dünya geneli için geçerlidir. Ama özellikle ufuk düzlemi veya meridyen ile çakıştığı bölgelerde olumlu etki kendini daha fazla gösterebilir. Meridyen ile çakışma Amerika civarına, özellikle de Washington tarafına denk düşüyor. Bu da bize yönetici figürlerinin barış veya uzlaşma adına bazı adımlar atabileceklerini gösteriyor. HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILIR MI? Bu olumlu enerji akışı Hürmüz Boğazının açılmasını beraberinde getirebilir. Zira kavuşum su elementinden Yengeç burcunda oluyor. Yengeç burcu denizlerle ilişkilendirilir. Boğazın açılması dünya ekonomisi rahatlatmakla kalmayacak, giderek artan enflasyonun biraz olsun frene basmasına sebep olacak. Böylesi bir uzlaşma, anlaşma ihtimalinin ortaya atılması bile petrol fiyatlarının gerilemesine, para piyasalarının toparlanmasına, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin fiyatlarının yükselmesine ve sistemin dengelenmesine sebep olabilir. İSTANBUL DİKKAT ÇEKEBİLİR! Yengeç burcu kapsamına giren şehirlerden biri de İstanbul’dur. İstanbul’un astroloji haritasında Jüpiter ve Venüs Yengeç burcunda kavuşumdadır. Şimdi bu kavuşum tekrarlıyor. Üstelik kavuşumun ufuk düzlemiyle çakıştığı yerler arasında İstanbul da yer alıyor. Bu da önümüzdeki günlerde İstanbul’un ticaret ve finans merkezi olarak veya önemli toplantıların ya da turizmin merkez olarak daha fazla dikkat çekeceğini düşündürüyor. TÜRKİYE Ülkemizin astroloji haritası uğurlu kavuşumdan olumlu etkiler alıyor. Dolayısıyla fırsatlar yakalayabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Uluslararası ilişkiler, denizler, donanma, sualtı aramaları, sondaj çalışmaları gibi konularda güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Mavi Vatan ve deniz yetki alanları konusunda hak aramak veya hukuki açıdan talep ve başvuruda bulunmak gibi konular gündemde yer bulabilir. Öte yandan, deniz kenarı yerlerle ilgili temkinli olmakta fayda var. Sismik aktivite artışı bu ikilinin kavuşumlarında görülen bir durumdur ve bu bağlamda ikilinin kavuşumunun iz düştüğü Ege bölgesi veya Akdeniz’in batı bölgesi dikkat çekebilir. İLETİŞİM SIKINTISI Merkür ve Satürn arasındaki dik açı da önümüzdeki hafta etkili olacak. 10 Haziran’da kesinleşecek bu açı, Ay’ın tetiklemesiyle o gün çok etkili olacak. Böylesi zorlu açılar iletişim kesintilerini, anlaşılma konusundaki sıkıntıları, ulaşım konusundaki gecikmeleri, siyasi alandaki yasakları veya engelleri, ticari alandaki stresleri beraberinde getirebiliyor. Önemli konuşmalar, ticari işler, imzalamak gereken evraklar, anlaşmalar açısından 10 Haziran iyi bir seçim olarak gözükmüyor. Kaçınmakta fayda var. ELEKTRİKLİ ATMOSFER Uranüs’ün Ay Düğümleriyle stresli açısı, 12 Haziran civarındaki günlerde elektrikli bir atmosfer oluşturabilir. Elektrikli ve elektronik aletlerle ilgili sıkıntılar olabilir. Beklenmedik bazı stresler patlak verebilir. Sismik aktivitede artış görülebilir. Bu bağlamda 12 ve 13 Haziran tarihleri dikkat çekiyor. Farkında olalım! Bu tarihlerde gerçekleşebilecek etkili güneş aktivitesi de jeomanyetik alanda türbülans yaratabilir ve gündelik ritmimizin ayarını bozabilir. Para piyasalarında da çalkantılı bir atmosfer oluşabilir. Temkinli olmakta fayda var. VENÜS ASLANA GEÇİYOR! 13 Haziran’da ilişkiler gezegeni Venüs Aslan burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte ilişkiler daha sıcakkanlı bir hale dönüşebilir. Sosyal ve eğlenceli aktivitelerde artış zamanlarına varmış oluyoruz. Kişisel bakım, giyim kuşam alışverişleri açısından da daha verimli bir zaman dilimine girmiş oluyoruz. Bu hafta sonunu ve Venüs’ün olumlu açılarının ağırlıkta olacağı bir sonraki haftayı bu açıdan değerlendirebiliriz. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 8 Haziran Pazartesi sabah saatlerinde enerjimizi daha dengeli bir şekilde ifade edebiliriz, kendimizi aktif bir şekilde ortaya koyabiliriz. Güne gayet dinamik başlıyoruz ve cesaret gerektiren işler için uygun bir zaman dilimindeyiz. Öğle saatlerinde ise enerji daha dengesiz akıyor. Sosyal ilişkiler, kişisel bakım, alışverişler, finansal konular açısından akşam saatlerini değerlendirebiliriz. 9 Haziran Salı gününün ilk yarısında bir şeyler boşlukta ve kararsız kalabilir. Öğleden sonraki saatler yenilikler, değişiklikler yapmak için gözüküyor. Akşam saatlerinde yapacağımız konuşmalarda güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Haftanın en uğurlu günündeyiz. Venüs ve Jüpiter, uğurlular Yengeç burcunda kavuşuyorlar. Dolayısıyla ev, aile, yerleşim ya da gayrimenkullerle ilgili konularda, sular, denizlerle ilgili temalarda, aile içerisinde yapılacak herhangi bir iş ve girişimle ilgili konularda şanslı bir zaman dilimindeyiz. Finansal konular açısından da bugünü kullanabiliriz. 10 Haziran Çarşamba sabah saatleri sert ve dik konuşmaların, iletişimde arıza ve problemlerin devreye girebileceği, ticari konular açısından riskli bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. Günün ikinci yarısında uzlaşmayı, uyumu ve dengeyi yakalayabiliriz. Önemli kişilerle bir araya gelmek için akşam saatlerini tercih edebiliriz. 11 Haziran Perşembe günü duygusal yaralanmalara açığız. Finansal konulara dikkat, aceleden kaçınmalı. Öğle sonrasındaki saatlerde biraz daha sakin, dingin bir atmosfer yakalayabiliriz. Akşam saatlerinde ilişkiler açısından güzel gelişmeler kaydedebiliriz. 12 Haziran Cuma günü Uranüs’ün Ay Düğümleri ile dik açısının çok etkili olacağı, sarsıcı, sert etkilerin devrede olduğu bir zaman diliminde olacağız. Günün ikinci yarısında iletişim biraz daha rahat akacak ama, gece saatlerinde sakarlıklara, kazalara ve agresyona açık olabiliriz, dikkatli olalım. İlişkiler konusunda da yara alabiliriz. Finansal konularda da beklenmedik durum ve yön değişiklikleriyle karşılaşabiliriz. Farkında ve temkinli olalım. 13 Haziran Cumartesi sabah saatlerinde alışverişler, finansal işler, seyahatler, saygın, olgun kişilerle görüşmek açısından uygun bir zaman diliminde olacağız. Öğle sonrasındaki saatlerde ilişkiler açısından güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Kişisel bakım için, estetik, zarafet, güzellikle ilgili konular için, düzenlemeler için, bakımla ilgili her türlü tema için günün ikinci yarısını kullanabiliriz. 14 Haziran Pazar gününü olgun kararlar almak, olgun kişilerle iletişime geçmek açısından kullanabiliriz. Bugün Ay kapanmakta ve 15 Haziran Pazartesi sabahı 05:54’te bir yeniay gerçekleşmek üzere. Ay’ın bu kapanma fazında birtakım şeyleri tamamlamak, eldeki işleri bitirmek açısından uygun bir zaman diliminde olacağız. Yeni işlere adım atmak için yarın daha uygun bir zaman diliminde olacağız.