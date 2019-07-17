İBB Genel Sekreter Yardımcılığına Meltem Yeşim Şişli atandı

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan 28 Haziran günü ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. Ardından istifa eden genel sekreter ve 7 genel sekreter yardımcısının yerine yeni isimler atanmaya başladı. Son olarak İBB Genel Sekreter Yardımcılığına Yeşim Meltem Şişli getirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli’yi İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atayarak 1984 yılından beri “Büyükşehir” unvanını kullanan İstanbul Belediyesinde bir ilke imza atmış oldu.Şişli, İBB’nin ilk kadın genel sekreter yardımcısı oldu. İmamoğlu daha önce “Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz, genel sekreter yardımcıları kadınlar olacak. Daire başkanları ve müdürler keza aynı…Biz cinsiyet eşitliğine de yürekten inanan bir ekibiz” demişti.

Şişli’ye; İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları bağlı olacak.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?

İBB,Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Yeşim Meltem Şişli, 33 yıldır aralıksız sürdürdüğü profesyonel yaşamının yaklaşık 27 yılını enerji sektöründe tamamladı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş'den emekli olduğu 2007 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst yönetici olarak görev yaptı. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonomi Mezunu olan Yeşim Meltem Şişli adil, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini çalışma prensiplerinin temeline koyarak gerek kamu gerekse özel sektörde birden fazla şirket ve elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında etkin rol almış olup bu yapılanmalarda alt yapı mimari tasarımlarının dizaynı ve geliştirilmesi ile satın alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetti.

KİM NEREYE ATANDI?

Daha önce de İBB Genel Sekreterliği'ne enerji sektöründen Yavuz Erkut, genel sekreter yardımcılığına da Mehmet Çakılcıoğlu atanmıştı. Çakılcıoğlu; Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden sorumlu genel sekreter yardımcısı olmuştu. İstifa eden 1. Hukuk Müşavirliği'ne de Eren Sönmez atanmıştı.