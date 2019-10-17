İBB, lüks araçlarını müzayedede satacak

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, şirketin envanterinde olan maliyeti şirkete yük getiren 3 lüks aracın satışına ilişkin “Hem tasarruf hem kaynak yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kurt, söz konusu araçların daha önceki dönemde KİPTAŞ üzerinden İBB'nin üst düzey yönetimine verilen araçlar olduğunu kaydetti. 2005-2007-2008 model lüks araçların toplam 500 bin TL'ye satışa sunulacağını aktaran Kurt, bu rakamın yükselmesini beklediklerini söyledi. Kurt, 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks aracın satışından toplam 110 milyon lira gelir beklediklerini ifade etti. Kurt, elde edilecek gelirin kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde kullanılacağını da sözlerine ekledi. Kurt, “Müzayedeyi İBB TV ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayacağız” dedi.