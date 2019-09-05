İBB’de dikkat çeken atama! İşte yeni Mezarlıklar Daire Başkanı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir atama daha yaptı. CHP'nin yerel seçimlerde Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olan Dr. Ayhan Koç'u Mezarlıklar Daire Başkanı olarak atadı.

AYHAN KOÇ KİMDİR?

1965 Erzurum Horasan doğumlu olan Koç, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılında Horasan'da doktorluk görevine başladı. Yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. 1999 yılında Sultanbeyli Devlet Hastanesine tayin oldu. 2007 yılında devlet memurluğundan istifa ederek Sultanbeyli'de özel bir hastanede göreve başladı. 2014 yılına kadar burada görevine devam etti. 2009 ve 2014 yıllarında Sultanbeyli Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 2014-2016 arası Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı oldu.