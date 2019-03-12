İddiaları canlı yayınladılar yanıtları görmediler

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında ‘sahte senetle icra başvurusu yapıp görevini kötüye kullandığı’ gerekçesi ile iddianame hazırlandı. Bu haberin servis edilmesinin ardından Cumhur İttifakı’nın ortağı Ankara Büyükşehir Belediyesi için yarışan AKP, bütün yayın organları aracılığı ile Yavaş hakkındaki bu iddiayla ilgili açıklama yapıp çeşitli ifadelerde bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bu iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi ve bu toplantı neredeyse 1 saat boyunca son cümlesine kadar bütün haber kanallarında canlı olarak yayınlandı. Buraya kadar her şey normal. Böyle bir iddia ve bu iddia ile ilgili açıklamalar dünyanın neresinde olursa olsun haberdir. Yayınlanması doğaldır. Buna kimsenin itirazı yok.

Ancak anormal olan ve ne haberciliğe ne de ahlaka sığmayan şey hakkında bir iddiada bulunulan kişiye söz hakkı tanınmamasıdır. Dün Ömer Çelik’e ilk sözünden son sözüne kadar yer veren başta devletin kanalı TRT olmak üzere CnnTürk, NTV, Kanal 24, A Haber gibi hiç bir kanal Mansur Yavaş’a kendini savunma fırsatı vermedi. Habertürk ise toplantının başından kısa bir süre yayın yapıp daha sonra yayını kesti.

İnternet haber siteleri de görmedi

Bu durum maalesef sadece haber kanalları ile de sınırlı değil. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Habertürk, başta olmak üzere Ömer Çelik’in açıklamalarına manşetten yer veren internet haber siteleri de Mansur Yavaş hiç konuşmamış gibi davranıp adeta üç maymunu oynamayı tercih etti.

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