Bir numaralı katil zanlısına tahliye!

İzmir'de, 8 Ağustos 2018’de kaybolan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz takma isimli trans birey Emre Duran, iddiaya göre son olarak Nursel Doğan'ın sevgilisi Haydar Sırça'nın evinde görüldü. Nursel Doğan'ın annesinin kayıp başvurusunda bulunduktan sonra bir TV kanalına çıkıp 5 aydır kayıp kızının akibetini soruşturması üzerine olayın şüphelisi Haydar Sırça, iddiaları reddederek o gün her ikisinin de habersiz evden ayrılıp gittiğini söyledi. Ancak Sırça, 17 Aralık 2018'de tutuklandı.

KADAVRA KÖPEKLERİ CESET ARADI

Haydar Sırça'nın Dikili ilçesindeki çiftlik evinde arama yapıldı. Kadavra köpekleri kullanılarak iş makineleriyle yapılan kazıda herhangi bir ceset bulunamadı. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktullerin son sinyal bilgilerinin şüpheliye ait sinyal bilgisi ile aynı tarih ve saatlerde aynı yerlerde bulunması ve sonrasında kaybolması, şüpheli Haydar Sırça'nın çelişkili ifadeleri, şüphelinin cesetleri yok ettiği, her ne kadar cesetler bulunamasa da şüphelinin cinayetleri işlediği gerekçesi ile iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bergama Ağır Ceza Mahkemesi davayı kabul etti.

CESET YOKSA CİNAYET YOK

Tutuklu yargılanan Haydar Sırça, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hakim karşısına çıktı ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Haydar Sırça'nın avukatı savunmasında, savcılık makamının soruşturmada eksik araştırmalar yaptığını, kayıp Nursel Doğan'ın müvekkili Haydar Sırça haricinde birden fazla sevgilisinin olduğunu, bu kişilere ilişkin hiçbir araştırma yapılmadığını öne sürdü. Soruşturmada görevli polis memurlarının olayın basına yansımış olmasından dolayı hukuka aykırı delil elde ederek mevcut soruşturmayı tamamladığını iddia eden Sırça’nın avukatı, bu hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması gerektiği ve görevli memurlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. “Ceset yoksa, cinayet de yoktur” mantığının kavranması gerektiğini ifade eden avukat, sanığın tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Haydar Sırça'nın suç vasfının değişme ihtimalinin olduğu, delillerin toplanmış oluşu, sanığın delil karartma şüphesinin olmayışı, uzun süredir tutuklu bulunması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)