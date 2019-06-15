İl dışı öğretmen tayin başvuruları başladı! İşte il dışı tayin kontenjan ve ihtiyaç listesi…

Öğretmenlerin sabırsızlıkla beklediği il dışı tayin başvuruları için beklenen tarih geldi. Farklı bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenlerin merakla araştırdığı il dışı atama ve tayin kontenjan listesi içerisinde yer alan bilgilere göre tercihlerini yapacak.

İL DIŞI ATAMA KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 14-20 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 24 Haziran'da sonuçlandırılacak.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURU EKRANI

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebilecekler. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirme başvuruları Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda yapılan başvurular da 25 Haziran'da sonuçlandırılacak.

Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.