İmamoğlu LGS’ye girdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30’da başladı.

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Semih İmamoğlu’da sınava girenler arasındaydı.

Eşi ve büyük oğlu ile birlikte oğlunun sıvana gireceği okula gelen Ekrem İmamoğlu oğlu ve diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu “Oğlum Semih de LGS'ye giren binlerce çocuğumuzdan biri. Sınava giren tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum, sizleri seviyoruz.” dedi.

Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.