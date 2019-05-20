İmamoğlu’ndan Ahmet Hakan’a: Belediye Başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım

Geçtiğimiz günlerde AKP’nin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun, Ekrem İmamoğlu için yapmış olduğu “Pontus” benzetmesi sert tepkilere neden olmuş gündemi meşgul etmişti.

Ahmet Hakan’ın ısrarla bu konu hakkında yanıt beklemesi programda gergin anlara neden oldu.

İşte ikili arasında gerçekleşen diyalog;

Ekrem İmamoğlu: Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu’nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem! Ünlem işareti koyalım kapatalım.

Ahmet Hakan: O başkan için söylemedim. Melih Gökçek sürdürüyor diye dedim.

Ekrem İmamoğlu: Başka konuya geçelim. İstanbul’un ekonomisini konuşalım. Belediye başkanını niye konuşuyoruz?

Ahmet Hakan: İzlediğim videoda gördüğümü anlatıyorum. Böyle söylemeniz hoş olmadı. Böyle diyecek bir şey yok. Neyse kapatalım o konuyu.

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