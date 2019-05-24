İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘Hırsız’ yanıtı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da İstanbul'un en uzun otobüs hattı olan 500 T'nin son durağı da olan Şifa Mahallesi'nde şoförleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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“SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM SAĞLADIK”

Çıkışta ziyaretine ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle organik ilişkisi olan otobüsçüler, taksiciler, minibüsçüler gibi, bu meslek sahiplerini yok sayan anlayıştan ziyade, biz alt komisyonlar kurarak meslek erbabı insanları o masada İBB ile beraber düşünmeye ve üretmeye, bir arada karar vermeye dönük taahhüdümüzü kendilerine ifade ettik. Bizim temel duruşumuzda amacımız şu: İstanbul halkı ucuz, sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir hizmet alsın ulaşımda. İkinci aşamasında ise bu işi yapan esnafımız da mutlu ve huzurlu olsun. İşin üçüncü boyutunda biz varız, İBB var. O da minibüsçüye, taksiciye, otobüsçüye hem teminat olma hem denetleme hem de kontrol etme sürecini ortaya koyacağımızı dile getirdik. Sağlıklı bir iletişim sağladık.” diye konuştu.

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“ALLAH ISLAT ETSİN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün cami açılışında “Hırsızlara bu işi bırakmayacağız” sözleri hatırlatıldı. İmamoğlu, “Ramazan ayında kul hakkı yiyen kim varsa Allah ıslah etsin. Adaletten yana olan bir ortam oluşsun ülkemizde. Milletimizin hak, hukuk, adalet duygularını sıkıntıya uğratacak herhangi bir kararın ülkenin gündeminden düşmesi için dua ediyorum Bu hususta yanlış kararlar verenlerin de bu ülkenin hangi ortamında, kadrosunda olursa olsun inşallah biran önce yerleri değişir. Duam bu. Duama şunu ekleyeyim; Allah iftiradan korusun herkesi. Allah, yalan söyleyen, kul hakkı yiyen kim varsa, ıslah etsin onları. Ramazan ayında yapacağım tek dua budur. Kötü söz sahibine aittir. Diyeceğim bu kadar.” diye yanıt verdi.

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“ÜÇ MAKAM ARABASI TAŞIYAN BÜROKRATLARA SESLENİYORUM”

Bir gazetecinin “31 Mart seçimlerinden 3 ay önce BELTUR tarafından 56 milyonluk gezi düzenlendiği haberlerinin çıktı. 18 günlük Belediye Başkanlığı süresi boyunca buna dair bir şey duydunuz mu?” sorusunu yönelttiği İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 28 şirketi olduğunu hatırlatarak, “Biz daha İBB’nin resmi bütçesinin tamamına bile ulaşamamışken şirketlerin bütçeleriyle ilgili analizleri ve somut tespitleri yapma şansımız yok ama inanın çok fazla israf ve kişisel keyfi olarak İstanbulluların paralarının çar çur edildiğini biliyoruz. Şuan ki feryadın kıyamet koparmanın altında da bu yatıyor. Milletin şuan yaşadığı ekonomik sıkıntının, bütçedeki açığın en temel sebebi kamu kurumlarındaki israftır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’de merkezi hükümetten sonra en büyük kamu kurumudur. Buradaki israfı engelleme, İstanbul halkının parasını koruma en önemli duruşumuz olacaktır. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Buu yapan insan varsa onunla ilgili gerekli soruşturma, araştırmayı da yapacağız. Şimdi duyuyorum ki İstanbul’un belediye şirketlerini yönetimlerini vermeme konusunda kanunsuz, hukuksuz, bakanlıklar üzerinden yazı yazma gibi çabalar var. Bunları esefle kınıyorum. Kanunsuz, hukuksuz iş yaptıklarını kendilerine hatırlatıyorum. Kimin malını kimden kaçırıyorsunuz? Mülk mü edindiniz?Bunca senedir o koltukta oturarak mülk mü edindiğinizi sanıyorsunuz? Israrla söylüyorum. İBB’nin makamı, koltuğu, oradaki şirketleri her kuruşu… Üç makam arabası taşıyan bürokratlara sesleniyorum. Bindiğiniz arabanın lastiğine, kirasına varıncaya kadar 16 milyon insanın, yeni doğan bebekten en tecrübeli insana kadar halkın. Onun için paraları çar çur etmeyin. Bu insanlara bütçesine biz ahlak getireceğiz. Tasarruf getireceğiz ve inşallah İstanbul halkı uzun zaman sonra kendilerine ait olan bir kurumun emin ellerde olduğunu hissedecekler.” ifadelerini kullandı.