İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: İstanbullunun bütçesini çarçur etmeyeceğim

2014'ten bu yana Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve sonrasında 2019 Yerel Seçimlerinden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Beylikdüzü'nde aday gösterdiği Mehmet Murat Çalık'ın Proje Tanıtım Toplantısına katıldı. Programa İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte partililer ve çok sayıda vatandaşlar da katıldı.

“İSTANBULLUNUN BÜTÇESİNİ ÇARÇUR ETMEYECEĞİM”

Toplantı da konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ”Kimin parasıyla yapıyorsun?” eleştirilerine de yanıt verdi. İmamoğlu, ”İnsanların kuyruğa girmek zorunda bırakıldığı bir kentte yaşıyoruz. Suyu insanlara ucuz vereceğiz dedik. Aynı zamanda İstanbul’un bütçesinin yüzde 1’ini sosyal yardıma ayıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu bütçesini üç katına çıkaracağız dedik. Biz sosyal yardımı arttırmak zorunda olan bir belediye olmak istemezdik. Biz başka şeyleri konuşmak isterdik. Ama bir şehri, bir ülkeyi yoksullaştırmışsanız insanların cebinde para yoksa 4 gençten biri işsizse gelecekte ne yapacağını bilmeyen 350 bin genç bu kentte varsa mecbursunuz sosyal hayatı güçlendirmeye. Sosyal yardım bütçesini arttırmaya mecbursunuz. Çocukları hayata hazırlayalım, gençlerin en ucuz şekilde yaşamasını sağlayalım dedik. Bu anlamda kadınları, anneleri düşündük. Sadece bununla kalmadık, çocukla anneyi düşündük. Yeni doğan bebeğin annesine kart vereceğiz. O kartla anne bebeğiyle beraber İstanbul’u ücretsiz gezecek. Dediler ki ‘Kimin parasıyla ne yapıyorsun?’ Diyorum ki, İstanbullunun parasıyla yapıyorum. İstanbullunun bütçesiyle yapıyorum. İstanbullunun bütçesini çarçur etmeyeceğim. İstanbul’un bütçesini bilinmeyen anlamsız kurumlara dağıtmayacağım. Ama bebeklerine ve annelerine dağıtacağım. Kimse buna engel olamaz. En iyi siz bilirsiniz. Yapar mıyım? Ben Beylikdüzü halkından güç aldım, yaptım. İstanbul’un 16 milyon insanını istediği her şeyi yaparım” diye konuştu.

“YOKSULLUĞU SİZLERE ANLATAMAM İÇİM YANIYOR”

İstanbul’a bakınca üzüldüğünü ifade eden İmamoğlu, “Beylikdüzü İstanbul'a ve memlekete güzel insanlar yetiştirmenin örnek bir mecrası olsun. Umuyorum bu anlayış burada her zaman daim olsun. Bu bakımdan ben önüme net bakan bir durumdayım, İstanbul'a, İstanbulluya bakıyorum.İstanbul, bugün itibariye bizleri ne yazık ki mutlu eden bir şehir değil. İstanbul bugün belki de dünyanın en geri istatistiklerinde yer etmiş durumda. İstanbul'un ilçelerini geziyorum, arka sokaklarını geziyorum. Özellikle yönetmediğimiz, yönettiğini düşünen kişilerin İstanbul'unu geziyorum. Özellikle yoksulluğu sizlere anlatamam içim yanıyor. Dolayısıyla kendimce bir şey söyledim. Benim için mega proje, büyük proje kavramı bitmiştir. Yok öyle bir şey. O, 18. yüzyıl kafası bu milletin onu satın alacağını düşünmüyorum. Bu millet vicdanının, ahlakının, toplumun sesini duyacak seviyede. En büyük projem bu şehrin insanların adil bir yönetim sunmak olacak. Ben adil bir belediye başkanı olacağım” şeklinde konuştu.

“MEGA PROJE İŞİ BİTTİ”

Mega projelerin kolay iş olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “İstanbul'da 1 milyon 200 bin çocuk var. 0-4 yaş arasında. Her yerde söylüyorum akıllarda yer etsin diye. Ben İBB başkanı olduğum zaman evet görevimi yaptığım dediğim gün 'Kadıköy'deki bir 2 yaşındaki bebeğimizle Bağcılar'daki bebeğimizi aynı koşullarda hayata yetiştiriyorum' şeklini ruhumda yer ettirmişsem en büyük projeyi başarmış olacağım. İnsanların kafasında ki mega projeler en kolay iş. Burada devlet tecrübesi olan kişiler var. Mühendislik işi, ihtiyacı bulursunuz, finansmanı bulursunuz, tasarlarsınız. Kamuya düşen en kıymetli konu, onun kamu vicdanı adına kamunun cebini boşaltmadan yaparsınız. Ben şuan ben bu işi bilirim diyenlerden iddia ediyorum, şahsi tecrübemle, yaptıklarımla, başardıklarımla çok daha iyisini yaparım. Mega proje işi yok bitti o iş, toplumun başka ihtiyaçları var.” ifadelerini kullandı.

“BEYLİKDÜZÜ’NDE GÖNDERDİK ŞİMDİ DE İSTANBUL’DA YOLLAYACAĞIZ”

Mevcut belediyelerin yeni fikirler üretemediğini ileri süren İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Üretemiyorlar, vatandaşın önüne bir şey koyamıyorlar. Biz onlara vatandaşı hatırlattık. Ama zamanıdır yoruldular, bu şehre ihanet ettiler, emekli edin gitsinler. Nasıl Beylikdüzü'nde gönderdik, şimdi de İstanbul'da yollayacağız. İstanbul'da emekli edip göndereceğiz hepsini. İstanbul'un güzel bir dile ihtiyacı var. İstanbul'un güzel bir söze, ahlaka, vicdana, enerjiye, çalışmaya aç bir yöneticiye, insanları kucaklayan, partizanlık yapmayan, herkese benim insanım diyen, çocuğuna çocuk gibi, gencine genç gibi davranan bir yöneticiye ihtiyacı var. Enerjik, genç, güzel insan olmalı. Sizin gücünüz her yerde hissediyorum. 31 Mart'ı kazanacağız.1 Nisan’da başka bir İstanbul gününe uyanacağız. Hep birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. İstanbul yeni bir belediyecilik anlayışıyla buluşmuş olacak.”