İmamoğlu’nun açıklamaları yine verilmedi

31 Mart seçimlerinden 17 gün sonra mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası 6 Mayıs'ta YSK'nın kararıyla alınmış ve yeniden seçim kararı çıkmıştı. İmamoğlu, 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimler için bugün düzenlediği Kampanya Koordinasyon Toplantısıyla startı verdi. Ancak AKP’nin açıklamalarını canlı yayınlarını keserek veren birçok televizyon kanalı bu toplantıyı görmemeyi tercih etti.

‘İsminizi anmaktan vazgeçerim’ demişti

İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik tavırdan duyduğu rahatsızlığı 31 Mart sürecinde dile getirmiş ve Kartal’da düzenlediği bir mitingde açıklamalarına yer vermeyen medya kuruluşları olan Demirören ve CİNER grubuna bağlı gazete ve televizyonlarını eleştirmişti. İmamoğlu konuşmasında, “Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin” demişti.