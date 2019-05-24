İmamoğlu’nun canlı yayın çağrısına Yıldırım’dan olumlu yanıt

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte, cuma namazını Beyoğlu’nda Arap Camisi’nde kıldı.

Cuma namazının ardından Oktay ve Yıldırım, esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyaret sırsında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’yla beraber televizyon programına çıkma konusuna ilişkin, “Olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz.” dedi. “Karar vermek için düşünüyor musunuz?” sorusuna Yıldırım, “Gerekirse düşünülür. Daha günümüz

var.” karşılığını verdi.

“CHP İTİRAZ ETSİN”

“CHP’nin, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) oluşturduğu sandık kurulu listesinde yine kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu iddiasına” ilişkin soru üzerine ise Yıldırım, şunları kaydetti: “İtiraz etsinler değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi Seçim Kurulu karar aldı, partilere listeleri veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor. Bu normal bir şey.” Yıldırım, “Yine kamu görevlisi olmayan kişilerin olması durumunda seçim tekrarı olur mu?” sorusunu ise “Ne alakası var. Bunu değiştirmek için zaman var. İtiraz edecekler. İstanbul’da kamu görevlisi ihtiyacı 7 katı var.” diye yanıtladı.

Oysa YSK, AKP’nin itirazı üzerine ‘sandık kurulunda memur olmayan üyeler var’ gerekçesi ile Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart seçimlerini iptal etmiş ve tekrar edilmesi kararı vermişti. AKP adayı Binali Yıldırım’ın sözleri ‘seçimin neden iptal edildiğini unutmuş olmalı ki CHP’nin itiraz etmesi gerektiğini söylüyor’ yorumlarına neden oldu.