İntihara kalkışan adamı polis kurtardı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girerek 5 katlı bir binanın çatısına çıktı. Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşın atlama ihtimaline karşın binanın altında önlem aldı.

SON ANDA YAKALADI

Polis ekipleri intihar etmek için binanın çatısına çıkan vatandaşı ikna etmek için uzun uğraşlar gösterdi. Şahsın bir anlık dalgınlığını fırsat bilen bir polis memuru, intihar girişiminde bulunan vatandaşa arkadan yavaşça yaklaşarak belinden tutarak çekti. Polisin bu hayat kurtaran hamlesini gören vatandaşlar alkışladı.