IŞİD’in Türkiye’deki ‘Ganimetçi’ ekibine operasyon

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul'da Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa, Maltepe ilçeleri ile Konya ve Van'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katıldı. Gece saatlerinde başlayan operasyona, TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

SEKİZ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskın düzenlenen adreslere geniş güvenlik önlemleri altında giren ekipler, duvarların arkasını gösteren yerli teknoloji sistem kullandı. Operasyonda belirlenen 13 şüpheliden 8'i yakalanırken, 5'inin adreslerinde bulunamadığı dile getirildi.

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SİLAHLANMA VE ESİR KURTARMA

Operasyon düzenlenen IŞİD üyelerinin, terör örgütüne maddi destek sağlamak için hırsızlık, gasp ve soygun yaptıkları öne sürüldü. Örgütü üyelerinin “Ganimet” adını verdikleri eylemlerde elde edilen maddi kaynakları, silahlanma ve çatışma bölgelerinde yakalanan IŞİD mensuplarını kurtararak İstanbul'a getirmek için kullanmayı planladığı belirtildi.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

TEM ekiplerinin düzenlediği baskında gözaltına alınan şüpheliler, C.A., F.G., İ.Y., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. emniyete götürülürken, aramalarda, 1 tabanca ve bu tabancalara ait 8 mermi, doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.