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İSPARK çalışanlarından Binali Yıldırım ‘tekmili’

Bir İBB şirketi olan İSPARK'ın çalışanlarının Binali Yıldırım'a destek yemini ettiğine dair görüntüleri paylaşan CHP'li Nadir Ataman " "Resmen kepazelik! Koskoca kurumları ne hale getirdiler. Bu partizanlık zihniyetini de yeneceğiz..." dedi.

16:39 -
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CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, twitter hesabından dikkat çekici bir video paylaştı.

23 Haziran seçimlerinden önce çekildiği anlaşılar, 30 saniyelik video kaydında bir grup sivil giyimli şahsın asker gibi sıraya dizildikleri ve Binali Yıldırım’a destek yemini ettikleri görülüyor.
Görüntüdeki şahısların İSPARK çalışanları olduğunu belirten Ataman söz konusu görüntüyü “Resmen kepazelik! Koskoca kurumları ne hale getirdiler (Görüntü 23 Haziran öncesine ait. İSPARK çalışanları Binali Yıldırım için tekmil verip yemin ediyorlar…) Bu partizanlık zihniyetini de yeneceğiz…” notuyla paylaştı.

Son güncelleme: android-time 16:42 02.07.2019
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