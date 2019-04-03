İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Gürdal’dan FETÖ açıklaması

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı adliyenin en kıdemli hâkimi Müberra Gürdal, hakkında sosyal medyada ve bazı basın organları tarafından ortaya atılan “eşi FETÖ'den yargılandı” iddialarını yalanladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Hâkim Gürdal, eşi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal'ın 2004 yılında emekli olduğunu ifade ederek “Şahsımla ilgisi bulunmayan sadece isim benzerliğinden ilişki kurularak hakkımda asılsız bir şekilde algı oluşturmak amacıyla mesnetsiz ve art niyetli paylaşımlar ile medya organlarında haberler yapılmıştır. Bu yalan iddiaları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır” açıklamalarını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Hakim Müberra Gürdal başkanlığındaki İstanbul il Seçim Kurulu, bir çok ilçe Seçim Kurulu’nun kararını CHP’nin başvurusunu kabul ederek oyların yeniden sayımını durdurmuştu. Bu gelişme üzerine Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 7 ilçede oy sayımının durdurulması kararı için olağanüstü toplanarak oy sayımının tebdir amaçlı durdurulması kararı kaldırmıştı.