İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’a 9 Ocak kar tatili açıklaması gelir mi?

İstanbul'da geçtiğimiz 2 günde yer yer etkili olan kar geride kaldı. Gece saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli etkili olan kar örtüye neden olmadı ve İstanbul'u terk etti. İstanbul'da kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana gelmediği için okullar tatil olmayacak ve 9 Ocak tarihinde eğitime devam edilecek.

İstanbul’da kar görüldüğü andan itibaren öğrenciler İstanbul’da okullar tatil olacak mı sorusunu sormaya başlıyor. İstanbul’da gece saatlerinde bazı noktalarda kısa süreli kar yağışı görülse de etkili olmadı. Hava sıcaklıklarının bugün yükselmeye başlayacağı İstanbul’da okullar eğitimine devam edecek. İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul’un son günlerde yaşadığı soğuk ve yağışlı hava geride kalıyor. Hava sıcaklıkları adım adım yükseliyor. Dün 3 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar bugün 9 dereceye yaklaşacak. İSTANBUL’DA KAR DÜN KISA SÜREYLE ETKİLİ OLDU Dün sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar öğle saatlerine doğru Taksim Meydanı’nda etkisini arttırdı. Kar, rüzgarın etkisiyle meydandakilere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri meydanda ve anıt çevresindeki biriken karları kürek yardımıyla küredi. Taksim Meydanı’da başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı’na giderek o anları ölümsüzleştirdi. Taksim ve çevresinde ara yollarda park halindeki araçların üstleri gece yağan karla beyaza bürünürken, trafiğe çıkan bazı araçların sürücülerinin araçlarındaki karı temizlemediği gözlemlendi.

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