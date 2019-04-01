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İstanbul’da seçimi kim kazandı? Gözler YSK’da! İşte İstanbul’un ilçelerinde son durum…

İstanbul'da seçmen uyumuyor! Seçim sonuçlarının normal şartlarda şimdiye kadar kesinleşmesi gerekiyordu ancak Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklenen açıklama hala gelmedi. Milyonlarca seçmen İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkının bir an önce açıklanmasını bekliyor. YSK tarafından veri akışının gerçekleşmemesi, AA'nın ise geçersiz oylara dikkat çekmesi şaibe yarattı. Geçersiz oylar yeniden sayıldı. İşte son dakika İstanbul seçim sonuçları...

04:41 -
Haberler Gündem
İstanbul’da seçimi kim kazandı? Gözler YSK’da! İşte İstanbul’un ilçelerinde son durum…

İstanbul’da son dakika seçim sonuçları araştırılıyor. AA ve YSK, saatlerdir açıklama yapmıyor. Sandıkların tamamının açılması ve resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’ndan son olarak “Biz öndeyiz” açıklaması gelmişti, Binali Yıldırım ise saat 23.30 civarında “Kazandık” açıklamasında bulunmuştu. Gözler YSK tarafından yapılacak son dakika seçim sonuçlarında. Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım ile arasında 27 bin 919 oy farkı olduğunu bildirdi. İmamoğlu kendisinin 4 milyon 167 bin 752 oy aldığını, rakibi Binali Yıldırım’ın 4 milyon 139 bin 833 oy aldığını açıkladı.  İşte İstanbul’un ilçelerinde son durum…

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.111.254 % 48,70
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.107.313 % 48,65
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 102.869 % 1,22
Diğer Diğer 52.478 % 0,62
DSP DSP 37.791 % 0,45
BTP BTP 8.230 % 0,10
DP DP 7.795 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.508 % 0,09
TKP TKP 3.316 % 0,04
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 681 % 0,01
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 588 % 0,01
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 404 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 216 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 171 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 146 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 142 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 139 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 126 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 126 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 116 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 116 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 111 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 88 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 83 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 71 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 70 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 65 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 63 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 47 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 31 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 30 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 25 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 13 % 0,00
İstanbul İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 3.858.089%45,67
CHP CHP 3.252.653%38,50
HDP HDP 337.609%4,00
İyi Parti İyi Parti 293.353%3,47
Saadet Partisi Saadet Partisi 222.561%2,63
MHP MHP 178.028%2,11
DSP DSP 89.180%1,06
BBP BBP 81.493%0,96
DP DP 39.117%0,46
TKP TKP 23.037%0,27
BTP BTP 17.197%0,20
Vatan Partisi Vatan Partisi 16.045%0,19

HEM CHP HEM DE AKP ‘BİZ KAZANDIK’ DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da bizim verilerimize göre Ekrem İmamoğlu kazanmıştır” dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirerek, “Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık.” dedi.

İSTANBUL’UN İLÇELERİNDE SON DURUM



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Son güncelleme: android-time 04:54 01.04.2019
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