İstanbul’da seçimi kim kazandı? Gözler YSK’da! İşte İstanbul’un ilçelerinde son durum…

İstanbul’da son dakika seçim sonuçları araştırılıyor. AA ve YSK, saatlerdir açıklama yapmıyor. Sandıkların tamamının açılması ve resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’ndan son olarak “Biz öndeyiz” açıklaması gelmişti, Binali Yıldırım ise saat 23.30 civarında “Kazandık” açıklamasında bulunmuştu. Gözler YSK tarafından yapılacak son dakika seçim sonuçlarında. Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım ile arasında 27 bin 919 oy farkı olduğunu bildirdi. İmamoğlu kendisinin 4 milyon 167 bin 752 oy aldığını, rakibi Binali Yıldırım’ın 4 milyon 139 bin 833 oy aldığını açıkladı. İşte İstanbul’un ilçelerinde son durum…

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 3.858.089 %45,67 3.252.653 %38,50 337.609 %4,00 293.353 %3,47 222.561 %2,63 178.028 %2,11 89.180 %1,06 81.493 %0,96 39.117 %0,46 23.037 %0,27 17.197 %0,20 16.045 %0,19

HEM CHP HEM DE AKP ‘BİZ KAZANDIK’ DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul’da bizim verilerimize göre Ekrem İmamoğlu kazanmıştır” dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirerek, “Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık.” dedi.

İSTANBUL’UN İLÇELERİNDE SON DURUM





