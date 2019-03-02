İYİ Parti adayının konvoyuna saldırı!

Millet İttifakı Canik Belediye Başkan adayı ekonomist Atıf Yiğit Canik İlçesinde seçim çalışması yaptıktan sonra 7-8 araç konvoy halinde evine gitti. Evinin önüne geldiğinde daha önceden orada bekledikleri öne sürülen 10 kişilik grup konvoya saldırdı. Bu sırada Atıf Yiğit’in oğlu ve partililer, Başkan Adayı Atıf Yiğit’i saldırıdan koruyarak araçtan indirip, ikametgahına götürdü. Saldırganlar Yiğit’in oğlunun bulunduğu aracın etrafını sararak taş atıp tekmeledi. Daha sonra da kaçarak kayıplara karıştı.

İLGİLİ HABER İYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi

SALDIRI TASARLANMIŞ

Olayın ardından İlyasKöy Polis Merkezine giden Yiğit ve oğlu Fatih Can Yiğit, olayın tasarlanarak yapıldığını ifade ederek şikayetçi oldu. Başkan Adayı Atıf Yiğit ise, “Siyasete kara leke olarak geçecek bir hareket. Biz demokratik olarak bir seçim çalışması yapıyoruz. Bu yakışıksız olayın, faillerinin bulunmasını istiyorum. Polisimiz gerekeni yapacaktır” diye konuştu.