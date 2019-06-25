Joker çetesi çökertildi

Polisi harekete geçiren olay Kartal'da meydana geldi. Emniyete yapılan ihbarda Esentepe Mahallesi'nde bir lisede ehliyet sınava girecek 5 kişinin yerlerine başkasını sokacakları bilgisi verildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyetine bağlı Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, şüpheli 5 isim tespit edildi. ‘Joker' olarak adlandırılan şüpheliler Murat G., Rıdvan G.,İremnur G. ve Musa K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adaylar adına düzenlenen belgelerle sınava girdiği anlaşıldı.

BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRMİŞLER

Polis ekipleri şüphelilerin, Adil D. , Ayhan K. , Şaban D. ve Handan C. başkasının yerine sınava girdiğini ortaya çıkardı. Yerlerine sınava başkasını sokan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, ‘Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerde şüphelilerin para karşılığında, sürücü adaylarının yerine sınava girdiği anlaşıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden; Musa K, İremnur G, Adil D, Ayhan K. ve Handan Ç. isimli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Murat G., Rıdvan G. ve Şaban D. tutuklandı.

İstanbul Seçim Sonuçları ->