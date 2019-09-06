Kaftancıoğlu hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada 3.duruşma birazdan başlayacak. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde gelen CHP'nin 80 il başkanı ortak açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu’na destek vermek amacıyla açıklama yayınlayan CHP’li İl Başkanları, “Kaftancıoğlu Davası, soruşturmanın başlatılmasından iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu dava, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir. ” dedi.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE VE DEMOKRASİYE KARŞI AÇIKÇA BİR DARBEDİR”

80 il başkanı adına açıklamayı CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı ve şöyle konuştu; “İstanbul İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu, 6-7 yıl önce sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktadır. Kaftancıoğlu'nun siyasi kimliği ve vatandaşlık sorumluluğu ile dikkat çektiği, kamuoyuna teşhir ettiği ya da eleştirdiği söylemlerin suç unsuru olarak değerlendirilmesi kabul dahi edilemez.

Kaftancıoğlu Davası, soruşturmanın başlatılmasından iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu dava, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir.”

“KAFTANCIOĞLU'NUN BERAT ETMESİNİ İSTİYORUZ”

“AKP sandıkta bulamadığı karşılığı hukuk dışı yollarda aramakta ve demokratik siyasete müdahale etmeye çalışmaktadır” diyen Güvener, sözlerini şöyle sürdürdü; “31 Mart Yerel Seçimleri'nde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Türkiye genelinde farklı siyasal kesimleri demokrasi çatısı altında buluşturan toplumsal ittifak, İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirlerimizde karşılık bulmuştur. Kaftancıoğlu hakkında böyle bir davanın açılmasının en büyük sebebi de İstanbul'da elde edilen siyasi başarıdır. AKP sandıkta bulamadığı karşılığı hukuk dışı yollarda aramakta ve demokratik siyasete müdahale etmeye çalışmaktadır.

Bugüne kadar görülen 2 duruşmada mahkemenin sergilediği tutum demokrasi ve adalet adına utanç vericidir. 6 Eylül Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek karar duruşmasında hukukun gereği olarak İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun davadan beraat etmesini bekliyoruz.”

“KAFTANCIOĞLU DEĞİL CHP YARGILANMAKTADIR”

“Bu dava ile yalnızca İl Başkanımız Kaftancıoğlu değil Cumhuriyet Halk Partisi yargılanmaktadır” diyen İl Başkanı Rıfkı Güvener sözlerini şöyle noktaladı: “Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 il başkanı olarak Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi 6 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!”