Kaftancıoğlu’nun önünde CHP’liler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaftancıoğlu'nun ardından söz alan Yıldırım Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Recep Bayram'ın; “Bizim hikayelerimizde zalimler var, mazlumlar var, bir de Hüseyin Akkuş gibi namussuzlar var. Çünkü partimizi sattı, çünkü davamızı sattı, bizi sattı 31 Mart’ta” sözleri salonun bir anda karışmasına neden oldu. Yaşanan arbede sonrası toplantı yarıda kaldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Bursa Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililere seslenen Kaftancıoğlu daha sonra soruları cevaplandırdı. Kaftancıoğlu’nun konuşmasından ardından soru-cevaplara geçildiğinde söz alan Yıldırım Belediye Meclis Üyesi CHP'li Recep Bayram, Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş’a ağır hakarette bulundu. Bayram'ın sözleri salonda soğuk duş etkisi meydana getirirken, Bayram konuşmasının ardından mikrofonu kürsüye fırlatması olaylar fitilini ateşledi.

SALON BİR ANDA KARIŞTI

Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey’in yanında oturan CHP Yıldırım Belediye Meclisi Üyesi Recep Bayram söz aldı. Bayram’ın, “Canan hanım sizin hikayenizi dinledim. Hikayenizde biraz eksikler var, daha doğrusu bizim hikayelerimizde biraz eksikler var. Bizim hikayelerimizde zalimler var, mazlumlar var, bir de Hüseyin Akkuş gibi namussuzlar var. Çünkü partimizi sattı, çünkü davamızı sattı, bizi sattı 31 Mart’ta.” şeklindeki sözleri salonda bir anda şaşkınlığa neden olurken, Bayram sözünü bitirir bitirmez elindeki mikrofonu sert şekilde Canan Kaftancıoğlu, Hüseyin Akkuş, Orhan Sarıbal ve CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın oturduğu masaya fırlattı. Bu sırada mikrofon kimseye çarpmaması için hamle yapan Sarıbal’ın eline çarptı.

POLİS ÇAĞRILDI

Recep Bayram’ın partilileri şoka sokan hareketi ile salon bir anda karışırken, parti görevlileri Bayram’ı dışarı çıkarmak için harekete geçti. Bu sırada hakaretlerine devam eden Recep Bayram ve kardeşleri ile diğer partililer arasında arbede yaşandı. Karşılıklı yumruklaşmalarla arbede sürerken eline mikrofonu alan Canan Kaftancıoğlu gergin ortamı yatıştırmak için çaba sarfetti. Bir süre devam eden arbede polislerin salona çağrılmasının ardından partililerin Recep Bayram ve iki kardeşini dışarı çıkarmasıyla son buldu.

KAFTANCIOĞLU SALONU TERK ETTİ

Olayların yatışmasından sonra program sonlandırılırken Canan Kaftancıoğlu salondan ayrılarak İstanbul’a gitti. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, olay sonrası beraberinde CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan ile birlikte Ertuğrulgazi Polis Merkezi’ne giderek Recep Bayram ve iki kardeşinden şikayetçi oldu.