Kamyonet dehşeti kamerada: 3 ağır yaralı

Olay, Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 34 YM 8628 plakalı kamyonet, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yolda ve kaldırımdaki 3 kişiyi ezerek bir dükkana girdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Sürücü gözaltına alınırken polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anının saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, yoldaki iki kişi ve kaldırımdaki 1 kişinin kamyonet tarafından ezildiği görülüyor. DHA