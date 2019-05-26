Kayıp Mustafa 8 saat sonra bulundu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan mahallesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk buğday tarlasında uyurken bulundu.
Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi’nde yaşayan Ramazan
ve Merve Yanık çiftinin çocuğu 4 yaşındaki Mustafa Yanık’ın iftar vakti kaybolması üzerine ailesi durumu jandarma
ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine 15 jandarma, 30 komando, 25 güvenlik korucusu, AFAD
, itfaiye ekibi ve vatandaşların katılımıyla kayıp çocuk aranmaya başladı. Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik araması sonucu Yanık, evlerine yaklaşık 500 metre mesafedeki buğday tarlasında uyur vaziyette bulundu.
Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi.