‘Kimse umutsuzluğa kapılmasın elbette düzlüğe çıkacağız’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi seçmene çağrı yaptı. Her vatandaşın mutlaka sandığa gidip oy kullanmasını, sandıklara sahip çıkmasını isteyen, Karamollaoğlu, “Kimse umutsuzluğa kapılmasın. İç kavgaya sebep olmadan düzlüğe çıkacağız ama nasıl çıkacağımızı kestiremiyorum. Bu böyle devam etmez” dedi. Kutuplaştırma çabalarına

karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını takdir ettiğini belirten SP lideri Karamollaoğlu, sorularımızı şöyle cevaplandırdı:

‘YAVAŞ'I YIPRATMAK

Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş, kamuoyu araştırmalarına göre önde görünüyor. Ağır başlı, sağduyulu bir propaganda yürütüyor. Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanma şansının da yüksek olduğu görülüyor. Bu yüzden, Mansur Bey'i yıpratmak için yükleniyorlar.

Bu seçimde, AKP tıkandı. Hiçbir probleme çözüm üretemiyor. İstanbul, Ankara, Bursa gibi bazı illerin büyükşehirbelediye başkanlarını ‘metal yorgunluğu' olduğugerekçesiyle istifa ettirdiler. Metal yorgunluğu AKP'de de var. Hatalarını görmüyorlar. Kendileriyle olmayanları düşmanlaştırıyorlar.

‘ADALET ADİL OLMALI'

Bizim içimizden çıkanlar bu ülkeye darbe vurdu. Düzeltmek de yine bize düşüyor. FETÖ döneminde adalete güven kalmamıştı. Genelkurmay elemanı diye tutukladılar. Devletin mahrem odasına girdiler.Bugün de o dönemlerde yaşananlara benzer olaylara tanık oluyoruz. İstediğimiz, adaletin herkese adil olarak davranmasıdır. Bugün, adalet mekanizmasına güvensizlik var. Zulümle abâd olunmaz. Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanı olarak kendini her şeyin üstünde gören Erdoğan lafını esirgemiyor. Mahkemeler iktidarın tutsağı haline gelmiş. İstemedikleri yönde karar veren hakimin görev yeri değiştiriliyor. Böyle adalet olmaz. Yetkili makamlar, açtıkları davalarda herzaman haklı çıkarılıyorsa orada adalet yok demektir

‘KOMUTANLAR UYARMIŞTI'

15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce, o dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst rütbeli bazı komutanlar geldi, Fetullahçıların faaliyetlerini anlattı. Biz bu işleri bilmediğimiz için yapılması gerekeni yaptık, kendilerinin Milli Savunma Bakanlığı'ndan randevu alıp durumu onlara anlatmasını istedim. O komutanlara, ‘Hiç merak etmeyin, sağlam durumdayız, hiçbir şey yapamazlar' denildiğini, bunun üzerine askerlerin de ‘Bir gün silahı size dayayacaklar' dediğini bu komutanlar görüşmeden sonra gelip bana anlattılar. 15 Temmuz darbe girişimi konusunda da istismarlar var. Cumhurbaşkanı, ‘O kalkışmayı önlemek için sokağa çıkanlar AK Parti ve MHP'lilerdi' diyor. O kalkışmayı o parti, bu parti değil halk önledi. Saadet Partililer de sokağa çıktı. Hayatını kaybedenler, kolunu, bacağını yitirenler de oldu. Bunları görmezden geliyorlarsa Allah'tan korksunlar.