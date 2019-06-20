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Künefeci yapılan Meclis müze olacak

SÖZCÜ yazdı, büyük ayıp düzeltildi: Hatay’ın bağımsızlığı sırasında meclis toplantılarına ev sahipliği yapan bina, yıllar sonra kamulaştırıldı. Tarihi yapı sinema ve künefeci olarak da kullanılmıştı

Deniz AYHAN
06:20 -
Haberler Gündem
Künefeci yapılan Meclis müze olacak

HATAY'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1938'den Türkiye'ye katılma kararı aldığı 1939'a kadar meclis binası olarak kullanılan binadaki ayıp yıllar sonra sonlandırıldı.

BU HALİ TEPKİ ÇEKİYORDU
Bina yıllarca sinema, kültür merkezi ve künefe salonu olarak kullanıldı.

Cumhuriyet tarihi için büyük önem taşıyan bina, yıllarca yetişkin filmlerinin gösterildiği bir sinema olarak kullanılmış, ardından künefeci olarak hizmet vermişti. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Vali Rahmi Doğan'ın girişimleriyle, bina sahipleri ile 30 milyon TL karşılığında anlaşılarak bina kamulaştırıldı. Tarihi bina artık kültür sanat merkezi ve müze olacak.

SÖZCÜ BÖYLE DUYURMUŞTU
SÖZCÜ, meclis binasının büyük tepki çeken halini 15 Kasım 2018'de manşetine böyle taşımıştı.

 

Son güncelleme: android-time 06:22 20.06.2019
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