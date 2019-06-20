Künefeci yapılan Meclis müze olacak

HATAY'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1938'den Türkiye'ye katılma kararı aldığı 1939'a kadar meclis binası olarak kullanılan binadaki ayıp yıllar sonra sonlandırıldı.

Cumhuriyet tarihi için büyük önem taşıyan bina, yıllarca yetişkin filmlerinin gösterildiği bir sinema olarak kullanılmış, ardından künefeci olarak hizmet vermişti. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Vali Rahmi Doğan'ın girişimleriyle, bina sahipleri ile 30 milyon TL karşılığında anlaşılarak bina kamulaştırıldı. Tarihi bina artık kültür sanat merkezi ve müze olacak.