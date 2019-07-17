Kuşlar oturma odasının avizesine yuva yaptı

Yaklaşık bir ay önce oturma odasının penceresinden içeri giren kuşlar, 3 gün içerisinde avizenin içine yuva yapmayı başardı. Dışarıda bulduğu küçük dal parçalarını avizenin içine taşıyarak yuvasını yapan kuşlar, yuvayı yaptıktan sonra yumurtlayıp kuluçkaya yattı. Bir ay zarfında dünyaya 2 yavru kuş geldi. Kuşlar hala avizenin içerisinde yaşıyor. Mengin ailesi her ne kadar kuşlara yem ve su vermek istese de, kuşlar bunu kabul etmiyor. Sürekli odada bulunan camdan dışarıya uçarak, yavrularına yiyecek bulup geri geliyor.

İHA