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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem 4.1! İşte son depremler…

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korku ve paniğe yol açan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler verileri haberimizde...

09:05 -
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem 4.1! İşte son depremler…

Malatya’da meydana gelen 4.1’lik deprem korkuttu. Sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’da 4.1’lik bir deprem daha meydana geldi. Saat 8:25’te meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı.

 

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: android-time 09:07 21.03.2019
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