Son dakika: Malatya’da korkutan deprem 4.1! İşte son depremler…

Malatya’da meydana gelen 4.1’lik deprem korkuttu. Sabah saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’da 4.1’lik bir deprem daha meydana geldi. Saat 8:25’te meydana gelen deprem korku ve paniğe yol açtı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER