Meral Akşener’den sağduyu çağrısı: Siz bakmayın tepede esen rüzgara… | Son dakika haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Beykoz’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kavacık ve Paşabahçe’de vatandaşlarla biraraya gelen Akşener, Beykozlu Doğu Karadenizliler Derneğini de ziyaret etti. Dernek Başkanı Emin Yavuz tarafından kapıda karşılanan Akşener’e Beykoz İYİ Parti Belediye Başkan adayı Bilgehan Murat Miniç de eşlik etti.

“SİYASET REKABET İŞİ”

Burada konuşan Akşener “STK olarak tanımlanan büyün organizasyonların örneği var. Hemşeri örneği sadece Türkiye'de var. Bunun nedeni küçük şehirlerden büyük şehirlere göçmesidir. Batıda hemşehri derneklerini ben hiç anlatamadım. Bu sadece bize özgü yardımlaşma ve kültürü yaşatma anlamını taşıyan derneklerdir. Siyaset rekabet işi. Ben geldiğime göre diğer siyasi parti liderleri de umuyorum gelirler” dedi.

“ALLAH RIZASI İÇİN BİRBİRİNİZ KALBİNİ KIRMAYIN”

Yerel seçimlerde adayın projelerine oy verilmesi gerektiğini belirten Akşener, “Genel başkanların özne olduğu bir yerel seçimi doğru bulmuyorum. Burada Murat seçilecek. Siz bakmayın tepedeki o sert rüzgara. Beykoz'a kim hizmet verecekse onun projelerine bakmalısınız. Seçimler için birbirinizin kalbini kırmayın. Allah rızası için birbirinizle kavga etmeyin. Birbirinizin yüzüne bakamayacak sözler etmeyin. Aynı cami de aynı sırada saf tutacaksınız. Ramazan önümüzde aynı arkadaşlarınızla mukabelelere gideceksiniz. Aynı apartmanda karşılıklı oturacaksınız. Birbirinizin kalbini kırmaya değmez. Bu bir yerel seçim. Seçmenin bayramı olmalıdır. Adayların yarıştığı seçmenin karar verdiği bir seçimdir.” diye konuştu.

“İSTANBUL VE ANKARA ALINACAK…”

Meral Akşener bir vatandaşın “Cumhurbaşkanı size hapse attırmakla tehdit etti. Neden daha fazla tepki göstermediniz?” şeklindeki soruya “Cumhurbaşkanı tarafından hapse atılmakla tehdit edilmiş birisi var karşınızda. Bana açık ve net seni hapse attıracağım dedi. 50 milyonluk tazminat davası açtı. Ben ne yapacaktım eve mi gidecektim? İşte buradayım. Direniyoruz. Direniyorum. Şimdi korktuğum söylenebilir mi? Tepki olmamış olsa Mansur Yavaş kazanıyor olmamış olsa ‘Sen kazansan bile görevden alırım' neden söylenir? Bir tavır konuluyor. Seçmen sandığa gidecek. Sandıklarımızı korumak bizim görevimiz. Herkes üzerine düşeni yapacak. Sonuç itibariyle bu seçimde gidip oylarınızı atarsanız Ankara ve İstanbul alınacak. Sizi sandığa götürmemek için her şey yapılıyor. Şaibe iddiaları çıkarılıyor. İnanmayın. Dünyanın en önemli yazılımcılarını arattım. Sandık sonuçlarını değiştirecek bir sistem yok. Herkes görevini yaparsa oyunu verirse sorun olmaz. Oyunuzu kullanacaksınız hemşerim…” dedi.