Merkez Bankası ‘özel sağlık’ için 171 milyon lira harcadı

Sayıştay'ın “Merkez Bankası 2018 Yılı Denetim Raporu” kurumun personel için banka bütçesinden yaptığı özel sağlık harcamalarının bilançosunu ortaya çıkardı.

2013 yılında bu yana Sayıştay'ın uyarılarını dikkate almayan Merkez Bankası'nın söz konusu tarihten bu yana personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için 170 milyon liraya aşkın harcama yaptığı tespit edildi.

Sayıştay, bu uygulamaya 1 Ocak 2018 itibariyle son verdiğini açıklayan Merkez Bankası'nın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 (c) maddesine istinaden “istisna” kapsamında “Dış Kaynak Temini” ile Grup Sağlık Sigortası hizmeti satın alınarak bu uygulamaya devam ettiğini de belirledi.

BİR YILDA 34.3 MİLYON LİRA

Sayıştay'ın denetim raporunda yer alan bilgilere göre Merkez Bankası personelinin özel hastanelere gidişlerde Sağlık Uygulama Tebliğleri (SUT) ile belirlenen tutarların SGK tarafından, SUT bedellerini aşan kısmın ise Banka personeli tarafından, anlaşmalı olmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile özel hekimlere gidişlerde ise tedavi giderinin tamamının banka personeli tarafından karşılanması gerekiyordu. Ancak Merkez Bankası, 2018 yılı içerisinde banka mensupları ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin özel sağlık sigortaları için 34 milyon 391 bin lira ödeme yaptı.

Sayıştay geçmiş yıllarda Merkez Bankası tarafından özel sağlık kurumlarına yapılan ödemeleri de hatırlattı. Buna göre, 2013 yılında 23.4 milyon, 2014'te 24.9 milyon, 2015'te 28.5 milyon, 2016'da 29.8 milyon ve 2017 yılında 30.5 milyon lira ödeme yapan Merkez Bankası, personeli ve ailelerinin sağlığı için 6 yılda toplam 171.5 milyon lira harcadı.

SAYIŞTAY: KANUNA AYKIRI

5510 sayılı Kanun ile birlikte 2010 yılından itibaren tüm çalışanların SGK çatısı altında birleştirildiğini ve kanun kapsamındaki idarelerin bütçelerinden tedavi ile ilaç ödemesi uygulamasına son verildiğini hatırlatan Sayıştay,Merkez Bankası'nı uyardı.

Merkez Bankası, bağımsız ve kendine özgü bir hukuki statüye sahip olduğunu belirterek, “bağımsızlık” vurgusu yaptı.