Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Bu akşam başlıyor, yarın akşama dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevreleri ve zamanla bölgenin kuzeyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı

MANİSA 18°C, 32°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 13°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BAYBURT 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS 5°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN 9°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu