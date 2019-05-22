Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Bu akşam başlıyor, yarın akşama dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimizden başlayarak Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevreleri ve zamanla bölgenin kuzeyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı
MANİSA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 13°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
BAYBURT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS 5°C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
VAN 9°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.