Meteoroloji’den son dakika uyarı: Soğuk ve yağışlı hava Balkanlar’dan geliyor! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre; Doğu bölgelerimizde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor. Perşembe günü yeni gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimleri (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ağırlıklı beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere önümüzdeki bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların meydana getirebileceği buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibi yapılarak oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 7°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 8°C

Çok bulutlu

KARS -4°C, 7°C

Çok bulutlu

MUŞ 3°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 1°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı