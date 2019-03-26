Meteoroloji’den son dakika uyarı: Soğuk ve yağışlı hava Balkanlar’dan geliyor! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre; Doğu bölgelerimizde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor. Perşembe günü yeni gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimleri (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) ağırlıklı beklenen yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere önümüzdeki bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların meydana getirebileceği buzlanma ve don olayıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibi yapılarak oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı
SİVAS -2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 7°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 4°C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 8°C
Çok bulutlu
KARS -4°C, 7°C
Çok bulutlu
MUŞ 3°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 1°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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