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Mühendisler 30 aydır devlet ataması bekliyor

CHP Adana Milletvekili Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, ziraat ve gıda mühendislerine söz verilmesine rağmen 30 aydır atama yapılmadığına işaret etti.

Mehmet SERBES
12:32 -
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Mühendisler 30 aydır devlet ataması bekliyor

Kanun teklifleri, soru önergeleri ve Meclis Araştırması sunarak çözüm aradığını aktaran Barut, “Memlekete yararlı bireyler olarak çaba gösteren bu insanlarımızın dramına kayıtsız kalamazsınız” dedi.

‘SÖZÜNÜZÜ TUTUN'

Tarımın son derece stratejik bir sektör olduğuna dikkat çeken Barut, “Tarladan sofraya gıda zincirini oluşturan bu meslek gruplarımızı AKP hükümeti görmezden geliyor.

Geçmiş dönem Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 10 bin 551 kişilik atama yapılacağı sözünün üzerinden 30 ay geçmesine rağmen hala gelişme yok. Bu dram sona ermesini bekliyoruz” dedi.

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