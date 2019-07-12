Mürted Hava Üssü nerede? Mürted ne demek?

Eski adı Akıncı Hava Üssü olan Mürted Hava Üssü Ankara’nın Kahramankazan ilçesi yakınında yer alıyor. Mürted kelimesinin anlamını, bölgeye niçin bu ismi verildiğini ve Mürted Hava Üssü’nün konumunu haberimizden bulabilirsiniz.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ NEREDE?

Mürted Hava Üssü (eski adıyla Akıncı Hava Üssü) Ankara’nın 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan, Türk Hava Kuvvetleri’nin bir hava üssüdür. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki bu hava üssünde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı bulunmaktadır. (1. Hava Kuvvet Komutanlığı’na bağlı diğer üsler, Eskişehir, Bandırma ve Balıkesir’de bulunan, sırasıyla, 1., 6. ve 9. Ana Jet Üsleri’dir.)



MÜRTED NE ANLAMA GELİYOR?

Mürted, İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden anlamına geliyor. Müslüman iken kafir olan kimse.

MÜRTED BÖLGESİ ADINI NERDEN ALIYOR?

Bölge adını, 1402’de Osmanlı ile Timur’un ordusu arasındaki Ankara Savaşı’ndan almıştı. Savaş sırasında Osmanlı ordusunda yer alan Kara Tatarlar ve bazı Anadolu beyleri ihanet ederek Timur tarafına geçmişti. Bu savaşta Osmanlı ordusu yenilmiş ve padişah Yıldırım Beyazıd esir düşmüştü.