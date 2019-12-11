Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine tepki yağıyor

2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye verilmesine tepki yağıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir. Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir.” dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan’ın Nobel ödülleri ile ilgili kafaları karıştıran “Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir” ifadelerinin Orhan Pamuk’a yönelik olmadığını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Avusturyalı yazar Peter Handke’e Nobel edebiyat ödülü verilmesine ilişkin, “Bir insanlık suçlusunu aklama utancı ile lekelenmiş, Nobel ödülünün saygınlığına da gölge düşürmüştür.” ifadelerini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Nobel Edebiyat ödülünün Peter Handke'ye verilmesine tepki göstererek, “Soykırıma karşı olan herkes şiddetle kınıyor. Kendi işinizde başarılı olabilirsiniz, iyi bir yazar olabilirseniz ama insan değilseniz, vicdan sahibi değilseniz yüreğiniz mazlumdan yana değilse bunun bir karşılığı yoktur. Nobel Edebiyat ödülü leke almıştır, sahibi Peter Handke'dir” ifadelerini kullandı.

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MSB’den yapılan açıklamada ise “Tüm tepkilere rağmen, Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır.” denildi.

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Peter Handke’ye Nobel Ödülü verilmesine ilişkin, “Bugün soykırım ödüllendirildi.” dedi.

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Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk'un İsveç Büyükelçisi'ne, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim.” ifadelerini kullandı.

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Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç’in başkenti Stockholm’de protesto edildi.

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Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli 2019 Nobel Ödül Töreni´nde Peter Handke’nin almış olduğu ödülün kabul edilemez olduğunu, bu yüzden Kosova Cumhuriyeti’nin bu etkinliği protesto ederek katılmayacağını belirtmişti.

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Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Peter Handke’den dolayı Nobel Ödül Töreni’ne katılmayacağını açıklamıştı.