Öldürdükleri adamın cesedini dolaştırmışlar

İstanbul Maltepe’deki ormanlık alanda cesedi bulunan Zeki Çakar’ın alacak-verecek meselesinden öldürüldüğü belirlendi. Çakar’ı öldürdükleri saptanan iki kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin, Çakar’ı öldürdükten sonra cesedini atacak yer bulmak için saatlerce arabanın bagajında gezdirdiği ortaya çıktı.

İddialara göre, 61 yaşındaki Zeki Çakar akrabası Önder Köse'den 100 bin lira borç aldı. Bir süre borcunu geciktirmesi üzerine Zeki Çakar ile Önder Köse (48) arasında tartışmalar başladı. 1 Ocak akşamı saatlerinde Zeki Çakar borç konusunu konuşmak üzere Önder Köse'yi ve Önder Köse'nin arkadaşı Ercüment Akbulut'u (41) aracına aldı. Araç içerisinde başlayan borç tartışması giderek alevlenince arka koltukta oturan Ercüment A. yanındaki silahı çıkartarak Zeki Çakar'a ateş etti. Başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Zeki Çakar'ın cansız bedeni Ercüment Akbulut ve Önder Köse tarafından aracın bagajına konuldu.

GECE BOYUNCA CESETLE GEZDİLER

Aracın içerisindeki kanları temizleyen Akbulut ve Köse, cesedi önce Sakarya'ya götürdü ancak atacakları uygun yer bulamayınca tekrar İstanbul'a döndüler. Gece saatlerinde Zeki Çakar'ın cansız bedenini Maltepe'de ormanlık alana atan Köse ve Akbulut, Zeki Çakar'a ait aracı ise Sancaktepe'de bıraktı.

ÖNCE ARACA SONRA KATİLLERE ULAŞILDI

Zeki Çakar'ın cesedi Maltepe'deki ormanlık alanda 2 Ocak'ta vatandaşlar tarafından bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatarak Zeki Çakar'ın Sancaktepe'deki aracı üzerinde araştırmalar yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, araçtan en son Önder Köse ve Ercüment Akbulut'un indiği belirlenerek takibe başladı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 4 Ocak günü Ercüment Akbulut ve Önder Köse gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Ercüment Akbulut'un çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Yapılan çapraz sorguda borç tartışması sonucu Önder Köse'nin azmettirmesi sonucu Ercüment Akbulut'un silahı ateşlediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önder Köse ve Ercüment Akbulut tutuklandı.