Orman yangınlarında korkunç iddialar

Muğla'nın Dalaman ve Milas veFethiye ilçelerinde çıkan orman yangınlarının çıkışı konusunda araştırmalar yaphılırken, bölücü terör örgütü PKK'nın, güvenlik güçleri karşısında duramadıkları için yeniden orman yangınlarına yönelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Yangın ihalesini kazanan iki firmanın ise Rusya'dan kiraladıkları toplam 24 helikopteri hazır etmeleri gerekirken, bunların bir kısmının hala Türkiye'ye getirilemediği, Türk Hava Kurumu'na ait 5 yangın uçağının ise “hazır bekletilmesine” karşın, istenmediği belirlendi.

Finans sorunu çözümlenmediği için THK ile yangın uçağı sözleşmesini yenilelemedi. Ancak, THK yetkilileri yangın söndürmelere karşı sözleşme olmasa bile söndürme çalışmalarına katılmaya her zaman hazır olduklarını belirttiler. Yangının büyümeye başlaması üzerine Orman Genel Maüdürlüğü ile yapılan temaslar sonucu, yangın söndürme uçağına şimdilik ihtiyaç duyummadığı bildirildiği için bütün çalışmalar helikopterle yapıldı.

YANGINI GENİŞLETİYOR

THK 22. Dönem Başkanı emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, çam ormanlarının yangınının helikopterle değil, mutlaka uçakla yapılması gerektiğini belirtti. Karakuş, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Çam yangınlarında uçak yerine helikopter kullanıldığı takdirde helikopterin pervanesinin yarattığı rüzgar, yanan çam kozalaklarını çok uzaklara fırlattığı için oralarda da yangın başlar ve yangın söndürülemez. Ayrıca yangın çıkan yerde ısınan hava yukarıya yükselir ve rüzgar şiddetlenir. Genel başkan olduğum dönemde bir yılda 165 orman yangınına anında müdahale ettiğimiz için daha başlangıçta yangın söndürüldü. Bu durum orman bakanlığıyla anlaşmalı helikopterle yangın söndüren şirketleri rahatsız etti. Çünkü o şirketler yabancı ülkelerin helikopterlerinden yararlanıyor ve yangın çıkıpta uçtuklarında daha fazla para kazanıyorlardı. Marmaris'te çıkan bir yangında THK uçaklarına müdahale ettirmediler. Yangın büyüdükçe büyüdü. Bir sabah Orman Bakanı beni aradı, ‘Paşam sizde yangın söndürmeye katılabilirsiniz’ dedi. ben ise ‘Sayın bakanım önce yangının büyümesine neden olan helikopterleri hemen çekin hızla geliyoruz’ dedim. Ben de diğer bir uçakla yangın söndürme işlemini sevk ve idare ettim. Yangın kısa sürede söndü.”

“HAZIR BEKLDİK”

Orman Genel Müdürlüğü'nün finansman sorunu nedeniyle THK yangın uçaklarıyla ilgili anlaşmasını henüz yenilemediği, helikopter şirketlerinin de bu yenilemeyi engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

Yangının büyşümeye başlamasıyla birlikte, THK da müdanhale etmek istedi. Ancak buna izin verilmedi. Bir yetkili, “Anlaşma olmasa da yangınla mücadele hazırız. Bunmlar, halkın uçakları. Yangın söndürme konusunda kendimizi sorumlu görüyoruz ve bir ağacımızın bile yanmaması için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu da bir kez daha yineliyoruz” dedi.

.